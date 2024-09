Dobre promo: kupujesz składanego Samsunga i dostajesz zegarek i etui za darmo

Producent z Korei Południowej przygotował atrakcyjną promocję. Gdy kupicie jego najnowszy składany smartfon, otrzymacie w prezencie smartwatch Galaxy Watch 6 oraz etui na urządzenie.

Galaxy Watch 6 i etui w prezencie do smartfonów Samsung Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6

To dość nietypowa promocja, ponieważ producent z Korei Południowej zwykle nie jest aż tak hojny. Najczęściej bowiem ogranicza się do tylko jednego gratisu, a w tym przypadku klienci otrzymają aż dwa. Oczywiście wcześniej trzeba – jak to ma najczęściej miejsce – trochę się pofatygować, ale zdecydowanie warto, bo gra jest warta świeczki.

Aby skorzystać z niniejszej promocji, należy przede wszystkim kupić smartfon Galaxy Z Fold 6 lub Galaxy Z Flip 6 – w okresie od 30 września do 13 października 2024 roku. Co ważne, trzeba to zrobić w sklepie Samsunga albo u autoryzowanego partnera handlowego producenta z Korei Południowej – wśród nich znajdują się m.in. operatorzy Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz renomowane sieci handlowe, jak RTV Euro AGD, Media Expert, Komputronik, Vobis, x-kom, Auchan, Neonet, Empik (faktura musi być wystawiona przez Empik S.A.) czy sklepy Liberty i vitay.pl.

źródło: Samsung

Jak odebrać Galaxy Watch 6 za darmo wraz z etui?

Po zakupie smartfona trzeba go aktywować na terenie Polski do 20 października 2024 roku, tzn. uruchomić z włożoną do urządzenia kartą SIM polskiego operatora na co najmniej 5 minut i zaakceptować warunki EULA (niezbędne jest połączenie z internetem). Ostatnim krokiem jest zalogowanie się do aplikacji Samsung Members (wymagane jest posiadanie konta) i kliknięcie banneru promocyjnego oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 27 października 2024 roku.

źródło: Samsung

Kolejnym zaskoczeniem jest to, że producent pozwala wybrać sobie kolor smartwatcha – do wyboru jest Galaxy Watch 6 44 mm Bluetooth w kolorze czarnym i Galaxy Watch 6 40 mm LTE w kolorze złotym. W obu przypadkach pula jest ograniczona – do odpowiednio 350 i 300 sztuk. Po jej wyczerpaniu dodawany będzie wyłącznie Galaxy Watch 4 40 mm Bluetooth.

Ponadto każdy otrzyma dedykowane etui – do Galaxy Z Fold 6 S Pen Case w kolorze szarym, a do Galaxy Z Flip 6 przezroczysty Flipsuit Case.

Regulamin promocji (PDF)