Zamawiaj jedzenie i nie płać za dostawę. Teraz to możliwe

Zdarza Ci się od czasu do czasu zamawiać jedzenie przez internet? Istnieje spora szansa, że korzystasz z platformy Pyszne.pl. Jeżeli tak jest, to koniecznie czytaj dalej, a jeśli jest inaczej, to… też czytaj, bo możesz zmienić zdanie. Nielimitowane dostawy za parę złotych miesięcznie brzmią nieźle, prawda?

Rusza Pyszne.pl+. Płacisz 9,99 złotych i przez 90 dni nie martwisz się kosztami dostawy

Serwis Pyszne.pl wystartował z nowym, płatnym programem dla swoich użytkowników. Właściciele platformy nie trudzili się z nazwą i postawili na… Pyszne.pl+. Usługa jest wyjątkowo tania, bo kosztuje jedynie 9,99 złotych. I to za 90 dni. Nawet jeśli Twoja regularność w zamawianiu jedzenia przez internet oscyluje wokół jednego na miesiąc, to szybko odczujesz oszczędności. No bo właśnie – pogadajmy o tym, co dostajesz w zamian.

Po dokonaniu opłaty możesz cieszyć się darmowymi dostawami jedzenia przez 3 miesiące. Opłata jest w dodatku jednorazowa, co oznacza, że po upływie tego okresu nie dochodzi do automatycznego przedłużenia usługi (i – tym samym – pobrania z konta kolejnej dyszki). Tak przynajmniej jest na razie, bo ostatecznie program ma przejść na model subskrypcyjny (niewykluczone, że będzie się z tym wiązać także podwyżka ceny, ale póki co możecie cieszyć się z tego, co jest).

Co warto podkreślić, nie ma żadnego limitu ilościowego, a jedynie minimalna kwota zamówienia, wynosząca 50 złotych. Właściciel serwisu wspomina o tym, że dotyczy to kwalifikujących się zamówień, ale nie wyjaśnia, które miałyby się nie kwalifikować. Podaje jedynie, że mowa o prawie wszystkich restauracjach i sklepach dostępnych na platformie.

Pyszne.pl
fot. Pyszne.pl

Jak Pyszne.pl+ zmieni się w przyszłości? Są już pewne plany

Poza przejściem na model subskrypcyjny, w przyszłości planowane jest także rozbudowanie programu Pyszne.pl+ o dodatkowe korzyści, takie jak promocyjne ceny, oferty specjalne czy bliżej nieokreślone nagrody. To jednak przyszłość, a póki co…

Właściciele platformy zamierzają mocno promować swoją nową usługę. Będą informować o niej na każdym etapie składania zamówienia oraz przy użyciu powiadomień między nimi. Tak, by okazja nie ominęła także te osoby, które z jakiegoś powodu nie czytają Tabletowo.pl.

Przypomnę jeszcze, że na początku tego roku platforma Pyszne.pl odświeżyła swoją aplikację, wprowadzając do niej między innymi polecajki sztucznej inteligencji.

