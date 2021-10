Ustalono datę premiery PUBG: New State. To ma być battle royale następnej generacji

Najnowsza odsłona gier z serii PlayerUnknown’s Battlegrounds nadchodzi wielkimi krokami! Producent zdradził datę premiery PUBG: New State na urządzeniach mobilnych.

Reklama

PUBG: New State już w listopadzie

KRAFTON, południowokoreański producent gier, potwierdził datę premiery nowego PUBG: New State. Na początku bieżącego roku uruchomiono program testów alfa tego tytułu, które skończyły się w sierpniu. Następnie, w kilku krajach ruszyły wstępne rejestracje na instalację gry, a teraz zaprezentowano nowy trailer i podano kilka informacji o tym, jak będzie się ona prezentować na ekranach smartfonów. Premiera już 11 listopada.

PUBG: New State ma zaoferować użytkownikom mobilnym wrażenia wprost wyjęte z pecetowych wersji PUBG, również pod względem grafiki. Tytuł ma rozszerzyć uniwersum serii i zaprezentować alternatywną wizję walk przyszłości w 2051 roku.

Reklama

Żeby oczarować nowych graczy, w New State wykorzystano silnik graficzny Unreal Engine, w tym technologie stosowane dotąd wyłącznie na komputerach, na przykład opcje globalnego oświetlenia czy automatycznej ekspozycji.

Do tego producent starał się wykorzystać możliwości mobilnych procesorów graficznych, tak by możliwe było wyświetlanie bardziej złożonych modeli postaci, dokładniejsze obliczanie logiki ruchu czy uzyskanie wysokiej wrażliwości na sterowanie. Poza tym, gra ma szanować kulturę pracy procesorów, nie nagrzewając ich do granic możliwości. PUBG: New State będzie obsługiwać interfejsy API Vulkan, Metal i OpenGL, dzięki czemu gracze mają cieszyć się rozgrywką na zróżnicowanym sprzęcie.

Radocha z gry także na starszych smartfonach

PUBG: New State ma być świetną rozrywką nie tylko dla posiadaczy najnowszych i najmocniejszych smartfonów. KRAFTON postawił sobie za cel, by z produkcji mogło cieszyć się maksymalnie dużo graczy. Dlatego, jeśli chodzi o sprzęty pracujące na Androidzie, gra ma działać nawet na Samsungu Galaxy S7, a także telefonach z 2 GB RAM. W przypadku smartfonów Apple, wystarczy mieć iPhone’a 6S lub jeden z nowszych modeli.

W tym momencie do PUBG: New State zarejestrowało się wstępnie 50 milionów graczy. Żeby zapisać się do kolejki oczekujących, musimy odwiedzić sklep Google Play lub App Store.