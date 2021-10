Nadchodzą nowe karty rozszerzeń pamięci dla Xbox Series S|X. Segate przygotowało dwa warianty

Plotki o nowych pamięciach dla konsol Xbox Series S|X się potwierdziły. Microsoft ujawnił nowe warianty kart rozszerzeń, jakie zostały przygotowane we współpracy z firmą Seagate. O jednym z nich wiedzieliśmy już wcześniej, lecz 2 TB to spora niespodzianka.

Xbox pełny od pamięci

512 GB oraz 2 TB – to są oficjalnie potwierdzone przez Xbox Wire rozmiary najnowszych kart rozszerzeń. Koncept nie jest za to całkowicie nowy. Wraz z premierą konsol Series S|X Microsoft ujawnił podobne urządzenie, zawierające 1 TB dodatkowej pamięci. Tym razem jednak gigant z Redmond stawia na wybór użytkownika, wprowadzając dwa dodatkowe warianty pamięci.

Tańsze rozszerzenie, czyli 512 GB, zostało wycenione na 139 dolarów. Natomiast za kartę rozszerzenia pamięci o 2 TB przyjdzie zapłacić 399 dolarów. Urządzenia te obsługują standard SSD identyczny z tym w wewnętrznym dysku konsoli, dlatego też cena tych kart nie jest też specjalnym zaskoczeniem.

Montaż dodatkowej pamięci w konsoli Xbox jeszcze nigdy nie był tak prosty

Rozrzucona premiera kart

Karty rozszerzeń pojawią się jednak w różnych terminach. Wariant z 512 GB pamięci ujrzy światło dzienne w połowie listopada. Na opcję ostateczną, czyli 2 TB, gracze poczekają aż do grudnia. Wszystko to jednak dotyczy sklepów w Stanach Zjednoczonych. Xbox Wire na chwilę obecną nie podał informacji o światowej premierze kart rozszerzeń pamięci dla konsol Microsoftu.

Potwierdza to jednak plotki z początku miesiąca. Karty z 512 GB pamięci rzeczywiście pojawią się na rynku i jedynym zaskoczeniem tutaj jest wariant z 2TB. Czy to jest za dużo, nawet dla konsoli Xbox Series X? Na to pytanie musicie już odpowiedzieć sobie sami.

Łatwo sobie wyobrazić gracza, który na potęgę instaluje 20 gier, uruchamiając tylko kilka z nich. O ile 512 GB pamięci w słabszej konsoli Microsoftu to może być rzeczywiście za mało, tak 1 TB na obecną chwilę powinien z łatwością wystarczyć przeciętnemu graczowi. Jak będzie w praktyce? To pokażą poświąteczne wyniki sprzedaży.