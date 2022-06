Szok! Xiaomi Mi Band 6 w Rossmannie za 90 złotych!

To prawdziwa okazja dla tych, którzy chcieli kupić opaskę Xiaomi Mi Band 6 za niewielkie pieniądze. W niektórych stacjonarnych sklepach Rossmann można dorwać tego smartbanda w śmiesznie niskiej cenie!

Reklama

Xiaomi Mi Band 6 za grosze

Jeśli nie jesteśmy prawdziwymi poszukiwaczami promocji, to z pewnością naszej uwadze nie uszła wrzutka na platformie Pepper, gdzie jeden z użytkowników pochwalił się zakupem Xiaomi Mi Band 6 w niskiej cenie. Opaskę udało mu się dostać za 89 złotych w jednej ze stacjonarnych drogerii Rossmann.

Xiaomi Mi Band 6 (źródło: Tabletowo / Kacper Żarski)

Cena jest niezwykle atrakcyjna, ponieważ zwykle w sklepach można ją znaleźć w cenie ~160 złotych. Tak duża oszczędność na względnie tanim akcesorium to właściwie okazja tygodnia. Są jednak minusy tej promocji.

Nie da się zakupić opaski na stronie Rossmanna. Promocja prowadzona jest w stacjonarnych drogeriach i to nie we wszystkich – tylko tam, gdzie Mi Band 6 pozostał jeszcze na stanie. Bardzo ogranicza to liczbę osób, które mogą skorzystać z akcji – wycieczka do pobliskiego Rossmanna i sprawdzenie, czy jakiekolwiek sztuki smartbanda jeszcze się ostały, to praktycznie loteria. Szanse są niewielkie, ale z drugiej strony – dla tak taniej elektroniki warto!

8 Ocena

Xiaomi Mi Band 6 to wciąż zacna opaska

Choć Xiaomi zaprezentowało już nową opaskę Mi Band 7, a my właśnie ją testujemy, nie oznacza to, że poprzednia generacja naręcznego gadżetu firmy jest z miejsca przestarzała. To wciąż bardzo przyjemny w użytkowaniu tracker fitness, wzbogacony o kilka przydatnych funkcji zdrowotnych.

Wyczerpującą recenzję Xiaomi Mi Band 6 znajdziecie tutaj, ale w tym momencie zalecamy najpierw szybki spacer do Rossmanna, a dopiero później zapoznanie się z pełną recenzją tego sprzętu. W cenie 90 złotych po prostu nie ma konkurencji – tylko brać i używać (o ile będziecie mieli fart znaleźć go w drogerii).

Pozostaje nam życzyć Wam udanych łowów!