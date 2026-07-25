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(źródło: stevepb | Pixabay)
Technologie

To urządzenie pomoże zrzucić kilogramy. Wystarczy dmuchnąć

Bartosz Kaja·
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Technologie
To urządzenie pomoże zrzucić kilogramy. Wystarczy dmuchnąć

Waga ciała to obecnie dość delikatny temat. Jedni potrzebują zrzucić kilka kilogramów dla zdrowia, inni robią co w swojej mocy, aby dobrze prezentować się na zdjęciach. Bez względu na motywacje, nowo opracowane urządzenie może okazać się bardzo przydatne.

Czym jest ketoza?

Choć w trakcie procesu zwanego „chudnięciem” utrata wagi może wiązać się z używaniem zapasów glikogenu wiążącego wodę w organizmie, to jednym z ważniejszych i długotrwałych procesów jest ketoza. To stan metaboliczny, w trakcie którego powstają ciała ketonowe zastępujące „paliwo” dla organizmu jakim jest glukoza. Te powstają w wyniku utleniania się kwasów tłuszczowych. Innymi słowy – organizm spala tłuszcz, zamiast go odkładać.

Do ww. ciał ketonowych zalicza się aceton, kwas acetylooctowy i kwas 3-hydroksymasłowy. Duża ilość tego pierwszego związku chemicznego sprawia, że organizm próbuje się go pozbyć. Wtedy to cząsteczki acetonu pojawiają się m.in. w oddechu.

Jak sprawdzić, czy chudniesz? Chuchnij w to urządzenie

Zespół naukowców prowadzony przez Andreasa Güntnera na Politechnice Federalnej w Zurychu opracował urządzenie, które jest w stanie zmierzyć ilość wydychanego acetonu za pomocą przenośnego urządzenia. Zazwyczaj badanie wykonywało się w warunkach laboratoryjnych ze względu na kontrolowanie takich elementów jak wilgotność czy wzorzec oddychania pacjenta. W przypadku Nutrion – bo tak nazwano urządzenie – udało się wyeliminować te zakłócenia za pomocą aplikacji mobilnej.

Graficzna reprezentacja testera mierzącego poziom acetonu w oddechu (Źródło: Device)

Procesa wygląda zatem następująco – użytkownik przykłada usta do ustnika w testerze i dmucha w celu uzyskania wyniku. Za pomocą oprogramowania sparowanego z urządzeniem na smartfonie pojawiają się informacje, czy próbka jest pobierana w odpowiednich warunkach i czy osoba korzystająca z urządzenia dmucha za słabo lub za mocno. Po wprowadzeniu korekty przez użytkownika, zebrane w ten sposób dane są jak najbliższe testowi wykonanemu w tradycyjny sposób.

Domowy tester oznacza nie tylko możliwość sprawdzenia, czy ciało jest akurat w stanie ketozy. To także szansa na szybsze i łatwiejsze zbadanie ciała w trakcie diety ketogenicznej, czy wcześniejsze wykrycie problemów metabolicznych u pacjenta.

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