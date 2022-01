Ta przeglądarka jeszcze lepiej zadba o Twoją prywatność

Prywatność w internecie to w zasadzie przypadek beznadziejny. Nie dlatego, że w sieci brakuje informacji na ten temat, ale przede wszystkim z powodu samych użytkowników, którzy często są zbyt leniwi, aby podjąć odpowiednie działania. Naprzeciw temu wychodzi coraz więcej firm, które prześcigają się w określaniu się mianem tej dbającej o prywatność. Jedną z takich jest Mozilla, której przeglądarka Firefox Focus oferuje od teraz nowy sposób zapobiegania śledzeniu.

Przeglądarka Firefox Focus zmienia podejście do śledzenia

Przeglądarka Firefox Focus z założenia miała być skoncentrowana na bezpieczeństwie i prywatności. Od samego początku program ten wyposażony był w rozwiązania i funkcje, które automatycznie miały zadbać o użytkowników podczas przeglądania zasobów sieci. Nie oznacza to jednak, że kolejne aktualizacje dotyczyć mają tylko łatania i poprawiania błędów – wręcz przeciwnie.

Wraz z nowym rokiem do przeglądarki Firefox Focus na Androida zawitała nowa ochrona prywatności – Total Cookie Protection. Nie jest to co prawda nic nowego, bowiem rozwiązanie to debiutowało w desktopowym wydaniu niemal rok temu. Teraz jednak zostało ono zaadaptowane do mobilnego Firefox Focus na Androidzie. W dużym skrócie jest to mechanizm, który zwalcza śledzenie między witrynami, a w efekcie ogranicza dane, jakie są zbierane o użytkownikach przez witryny.

Czym jest Total Cookie Protection?

Totalna ochrona plików cookie działa na zasadzie rozdzielenia ciasteczek pomiędzy witrynami. Mozilla obrazuje to jako osobne „słoiki”, w których przechowywane są ciasteczka danej witryny.

Za każdym razem, kiedy odwiedzamy jakieś strony, pliki cookie zapisywane są na naszym urządzeniu i zawierają przeróżne informacje. Problem w tym, że dzisiejszy internet to jedno wielkie, wspólne środowisko, które nieustannie się przenika – niech za przykład posłużą Facebook lub Google, które są bramą wstępu w niejedno miejsce w sieci.

Stwarza to jednak problem w postaci możliwości skorzystania z tych samych plików cookie na różnych witrynach, a to pozwala śledzić i zbierać dane na temat użytkownika. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego szukany produkt prześladuje Was w internecie na różnych witrynach, to jednym z winowajców są właśnie ciasteczka.

Fot: Pixabay

Firefox Focus z mechanizmem Total Cookie Protection stara się z tym walczyć. Domyślnie ciasteczka są ograniczane do konkretnych witryn, a co za tym idzie – żadna inna strona nie może do nich „zajrzeć”. W efekcie strona ta nie dowie się o użytkowniku tego, co wiedzą pliki cookie innych witryn.

9 Ocena

SmartBlock jest w komplecie

Takie, a nie inne zarządzenie plikami cookie może stworzyć w określonych przypadkach pewne problemy z poprawnością działania, a nawet wyświetlania się serwisu internetowego. Aby temu zaradzić, wprowadzono również SmartBlock, który ma zadbać o to, żeby takie strony po prostu działały poprawnie.

Co istotne, funkcja ta omija awarie witryn i sprawia, że wyświetlają się one poprawnie bez uszczerbku na prywatności. Oznacza to, że w tle nadal działa Total Cookie Protection i wszystkie inne środki ochrony prywatności – to słuszne podejście.

Nowości, jakie zawitały do przeglądarki Firefox Focus, to kolejna porcja funkcji mających wyręczyć użytkownika. Wydaje się, że w tej chwili to jedyne słuszne podejście, bo nasza przeciętna cyfrowa higiena i świadomość na temat zagrożeń w sieci są na naprawdę niskim poziomie.