Google Chrome miał mieć konkurencję. Właśnie gaszą jej światło

Rynek przeglądarek internetowych od lat jest zacementowany. Chociaż popularność Chrome’a maleje, wciąż globalnie wybiera go dwóch na trzech internautów. Jedyną naprawdę liczącą się konkurencją jest aplikacja Microsoft Edge, której udział wynosi niespełna 15%, no i jest jeszcze Safari z 8% (ale to kwestia Maców). Mimo to od czasu do czasu pojawia się ktoś, kto próbuje naruszyć status quo. Tak było z zespołem The Browser Company, który w 2024 roku udostępnił przeglądarkę Arc.

To już koniec przeglądarki Arc. Przeżyła tylko 2,5 roku

Pomysł na Arc był taki, by zaprojektować interfejs przeglądarki internetowej na nowo. Charakterystycznym elementem aplikacji był panel boczny, zawierający pasek adresu, skróty do najpopularniejszych serwisów, zakładki i karty. Całość miała odznaczać się nieprzeciętną wygodą i intuicyjnością, a równocześnie pełną kompatybilnością z ulubionymi rozszerzeniami użytkowników – jako że u podstaw znajdował się silnik Chromium.

Wygląda jednak na to, że obecna sytuacja nie sprzyja takim eksperymentom – minęło zaledwie 2,5 roku od premiery, a twórcy opublikowali list, w którym wyjaśniają, że wielkimi krokami zbliża się koniec przeglądarki Arc, a jej historia zostanie definitywnie zwieńczona tuż przed Gwiazdką. Dokładnie 22 grudnia 2026 roku aplikacja przestanie być dostępna, a konta użytkowników zostaną zdezaktywowane.

źródło: Arc

…ale ekipa The Browser Company się nie poddaje

W liście ekipa The Browser Company podziękowała swojej społeczności i… zaprosiła do pobierania jej drugiej przeglądarki internetowej: Dia. Na pierwszy rzut oka aplikacja może wyglądać całkiem podobnie do Arc, jako że zaadoptowano tu pomysł z wielofunkcyjnym panelem bocznym. Odświeżono go jednak, wprowadzając kilka modyfikacji (a do tego jest on opcjonalny). Przede wszystkim jednak zmieniła się cała koncepcja.

W Dia dużą rolę odgrywa sztuczna inteligencja (i jest tak, nawet pomimo że można wszelkie funkcje AI wyłączyć). Jest zawsze pod ręką, by wspomagać użytkownika podczas codziennego przeglądania internetu i – szeroko rozumianego – ogarniania spraw. Przy tym wszystkim ma się cechować wysoką płynnością działania, jak równie odpowiednim poziomem bezpieczeństwa i prywatności. Cóż, może tym razem się uda.

Jeśli znajdujesz się w tym wąskim gronie, to uspokajam, że użytkownicy mogą przenieść wszystkie swoje narzędzia i elementy osobiste z Arc do Dia.