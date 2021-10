Brakuje Ci pamięci w Xbox Series S|X? Już niedługo w sprzedaży pojawi się dedykowana karta o pojemności 512 GB

W momencie, gdy jedna gra potrafi ważyć ponad 100 GB, pamięci wbudowane w konsole nowej generacji przestają robić na publice wrażenie. Xbox ma już dostępną opcję rozszerzenia w postaci karty Seagate o pojemności 1 TB, lecz jest ona horrendalnie droga, bo kosztuje aż 1019 złotych. Wkrótce jednak pojawi się na rynku nieco tańszy wariant.

Xbox z funkcją skarbonki

Choć zwykle to Xbox oferuje bardziej przyjazne konsumentom rozwiązania, to w temacie rozszerzania pamięci trzeba wyjątkowo pochwalić PlayStation. Wraz z ostatnią aktualizacją, posiadacze sprzętu Sony są w stanie łatwo dołożyć jedną z kości NVME SSD do PlayStation 5, spełniającą wymogi dotyczące prędkości odczytu i zapisu danych.

Jak donosi serwis Windows Central, Seagate ma wkrótce wypuścić na rynek tańszą kartę rozszerzeń do konsol Xbox Series S i Xbox Series X. Ta ma zawierać 512 GB pamięci, czyli o połowę mniej niż obecnie dostępny na rynku model. Według francuskiego XboxSquad, pierwsze wskazówki sugerują cenę 154,99 euro, tj. równowartość nieco ponad 700 złotych. To ciągle sporo, lecz gdy spojrzymy na listę kości kompatybilnych z PS5, to niestety wyjdą nam dość podobne ceny.

Ten moment, gdy jedna część Call of Duty na konsoli to za mało (źródło: Windows Central)

Pamięć zewnętrzna? Dlaczego nie!

Jak nietrudno zauważyć na załączonym powyżej obrazku, Seagate szykuje się także na sprzedaż zewnętrznej pamięci SSD dla konsol Xbox Series S|X. Wygląda na to, że ten konkretny dysk USB pozwoli na zewnętrzne przechowywanie gier przeznaczonych na nową generację sprzętu i umożliwi łatwe przenoszenie produkcji między konsolami. Pomijając konieczność zalogowania się na swoje konto celem autoryzacji, to jest całkiem ciekawe. Kiedyś nosiliśmy do kolegów swoje zapisy, a teraz pora na całe gry.

Szkoda tylko, że rozwiązania te nie są chociaż ciut tańsze od standardowych dysków SSD. Seagate nie podało jeszcze ceny dla zewnętrznego dysku 1 TB, lecz według portalu Windows Central jego marketing może się zacząć już w przyszłym tygodniu. Do tego czasu oszczędzajcie miejsce na konsolach i grajcie w więcej indyków. Te nie ważą po 100 GB.