Marzy Ci się lodówka Xbox Mini Fridge? Kupisz ją już za kilka dni!

Xbox Series X już dawno ostygł po premierze. Fanów Xboxa wciąż natomiast rozpala do czerwoności z entuzjazmu mini lodówka, która wygląda jak najnowsza, topowa konsola Microsoftu. Wiele osób z Polski również chce ją kupić – już za kilka dni będą miały taką możliwość!

Reklama

Mini lodówka Xbox Mini Fridge będzie dostępna dla klientów z Polski już za kilka dni!

Tak się składa, że nie jestem graczem, więc temat mini lodówki Xbox niespecjalnie mnie grzeje. Doceniam jednak postawę Microsoftu, który nie obraził się na społeczność, tylko spełnił jej oczekiwania. Wiele osób, mimo że heheszkowało sobie z tego, że Xbox Series X wygląda jak lodówka, z pewnością kupi Xbox Mini Fridge.

Na profilu Xbox Polska pojawiła się dziś informacja, że zamówienia przedpremierowe na Xbox Mini Fridge będą przyjmowane od 19 października 2021 roku. Lodówka ma być dostępna w przedsprzedaży w sklepach Game Stop EU, Micromania i Toynk na platformie Amazon.pl.

Reklama

Ponadto Xbox informuje, że lodóweczka trafi do różnych sprzedawców na całym świecie w grudniu 2021 roku. Zapowiada się zatem, że to projekt na masową skalę, a nie limitowana ciekawostka, która rozejdzie się na pniu i natychmiast stanie się białym krukiem wśród fanów Xboxa.

Oznacza to, że gracze z Polski również będą mieli szansę zamówić lodówkę Xbox Series X Mini Fridge – bo raczej wątpię, żeby zdecydowały się na to osoby, które nie są fanami Xboxa. Mini lodówka Xbox Mini Fridge to bowiem dość „hermetyczny” żart – mem, który stał się rzeczywistością.

Xbox poinformował, że mini lodówka Xbox będzie kosztowała w Europie 99 euro (równowartość ~450 złotych) lub 89,99 funtów (~485 złotych). Czy to uczciwa cena – odpowiedzcie sobie sami, ale według mnie nawet akceptowalna, jak za taki gadżet.

Xbox podaje, że Xbox Series X Mini Fridge pomieści 12 puszek i ma dwie półki w drzwiach. Na przodzie lodówki znajduje się port USB, za pomocą którego posiadacz tego niezwykłego sprzętu naładuje inne urządzenia, na przykład smartfon. Samą Xbox Mini Fridge można natomiast podłączyć do gniazdka – w zestawie znajdzie się zasilacz DC.

Oczywiście lodówka została wyposażona również w podświetlenie LED, a całość do złudzenia przypomina konsolę Xbox Series X. Trzeba będzie uważać, żeby się nie pomylić ;)