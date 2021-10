Spongebob i Żółwie Ninja łączą siły! Wygraj jedną z unikatowych konsol Xbox Series X

W dość nietypowy sposób Nickelodeon postanowił uczcić premierę swojej najnowszej bijatyki – Nickelodeon All-Star Brawl. Producent połączył siły z Xboksem, aby zorganizować konkurs. Do wygrania są dwie unikatowe konsole Series X, każda z zupełnie innym motywem przewodnim.

Xbox nie przestaje zaskakiwać

Spongebob Kanciastoporty oraz Wojownicze Żółwie Ninja – to są z pewnością dwie najbardziej lukratywne marki w obecnym portfolio międzynarodowej stacji Nickelodeon. Dlatego też postacie z tych dwóch IP zdobią unikatowe konsole Xbox Series X, jakie można wygrać w najnowszym konkursie Microsoftu.

Kontrolery też doczekały się fantastycznych malowań. Pierwsza konsola wygląda niemalże zupełnie jak kultowa, żółta gąbka Spongebob. Druga to już malowanie Leonardo – lidera Wojowniczych Żółwi Ninja. Nie ukrywam, sam przygarnąłbym taki sprzęt do swojego domu, szczególnie ten model z żółwiami.

Gdyby tylko produkcja tych konkretnych Xboxów nie była ograniczona do konkursu…

Konkurs, czyli zasady

Aby mieć szansę, na wygranie jednej z dwóch konsol, wystarczy zacytować TEN WPIS z głównego konta marki Xbox, zawierając przy tym hashtag #XboxAllStarBrawlsweepstakes. W konkursie mogą brać udział osoby powyżej 18 roku życia, a nagrodę może odebrać każdy, kto pochodzi z kraju wspierającego usługi Xbox Live. Zgłoszenia można składać do 25 października, do 5 nad ranem czasu polskiego.

Tu warto też przypomnieć, że 5. października swoją premierę miało Nickelodeon All-Star Brawl. Jest to wieloosobowa bijatyka z postaciami studia, która swoją konstrukcją mocno przypomina Super Smash Bros. Ultimate, ekskluzywnie na Nintendo Switch. Ta bijatyka jest dostępna jednak na wszystkich konsolach, choć zbiera zdecydowanie gorsze oceny od krytyków – około 70 punktów na Metacritic, zależnie od platformy.

Możliwość grania postaciami z takich uniwersów jak Spongebob Kanciastoporty, Wojownicze Żółwie Ninja czy też Avatar: Ostatni Władca Wiatru jest na tyle kusząca, że w przyszłości z pewnością zainteresuję się tym produktem.

Ja już wziąłem udział w konkursie Xboxa, dlatego nie ma co się oglądać, tylko wchodzić na Twittera. Kto wie, może jedna z konsol, trafi również do Was.