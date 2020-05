Prezent na dzień dziecka? Podpowiadamy, co kupić na ostatnią chwilę

Czerwiec to miesiąc, w którym najmłodsi obchodzą dwie duże uroczystości. Już pierwszego dnia czerwca przypada ich coroczne święto – dzień dziecka, a końcem miesiąca zostaną im oficjalnie wręczone świadectwa szkolne, potwierdzające ukończenie kolejnego etapu nauki i zachęcające do wakacyjnego odpoczynku po trudach edukacji. 1 czerwca, dla niektórych, to powód do obdarowywania dzieci prezentami, dlatego przygotowaliśmy kilka sugestii upominków na ostatnią chwilę.

Święto dla dzieci, prezenty dla każdego

Co prawda w kalendarzu pierwszy dzień czerwca to święto najmłodszych, jednak w kim z nas, nawet mających już kilkadziesiąt lat na karku, nie drzemie ukryte dziecko? Nie ma więc żadnych przeszkód ku temu, by jednym z rekomendowanych prezentów sprawić przyjemność samemu sobie. Przygotowaliśmy propozycje upominków z kilku kategorii, które w naszym mniemaniu mogą spodobać się dzieciakom. Oczywiście, to tylko sugestie, a w sklepach znaleźć można bardzo dużo podobnego sprzętu – finalna decyzja należy więc do Was, zwłaszcza w zakresie budżetu, jaki chcecie przeznaczyć na dany prezent.

Jako że do dnia dziecka zostało bardzo niewiele czasu, prezenty wybieraliśmy z oferty sklepu Media Expert, który jest partnerem niniejszej publikacji. W zakupach na ostatnią chwilę możliwość zarówno szybkiej wysyłki, jak i zakupu w sieci sklepów stacjonarnych, może okazać się bardzo przydatna. Partner artykułu nie miał wpływu na wybór polecanych urządzeń.

Czasu niewiele, więc jak najszybciej przechodzimy do propozycji, a o to pierwsze z nich.

Sport to zdrowie!

Oczywiście, zdecydowana większość dzieciaków mieszkających w Polsce nie ma problemów z niedoborem aktywności fizycznej – to bardzo dobrze! Dla tych, którzy potrzebują jednak dodatkowej motywacji, chcą się dowiedzieć czegoś więcej o swoich treningach albo po prostu potrzebują ciekawego rozszerzenia możliwości swoich smartfonów, przygotowaliśmy kilka propozycji inteligentnych urządzeń noszonych na nadgarstku. Mimo, że jest między nimi dość spora rozpiętość cenowa, każde z nich potrafi zachwycić możliwościami i w praktyce okazuje się niezwykle ciekawym gadżetem.

Pierwszą propozycją, bez niespodzianki, jest opaska Xiaomi Mi Band 4. Napisaliśmy o niej właściwie wszystko, dlatego chętnych zapraszamy do recenzji i wielu innych artykułów na jej temat. Warto jedynie wspomnieć, że w nowej cenie (119 złotych!) to absolutny lider w stosunku ceny do oferowanych możliwości. Jeśli wasza pociecha nie ma jeszcze sportowej opaski ani zegarka – to bardzo dobra propozycja na rozpoczęcie przygody z tymi urządzeniami.

Dla tych, którzy – poza rozbudowanymi możliwościami – oczekują również atrakcyjnego wzornictwa proponujemy nieco droższe rozwiązanie – zegarek Huawei Watch GT pierwszej generacji. Wyglądem zdecydowanie bardziej przypomina typowy zegarek, a dzięki sporo większej tarczy korzystanie z niego jest szybsze i bardziej intuicyjne. Jego kolejnymi atutami są długi czas pracy na baterii i możliwość łatwej wymiany paska.

Najbardziej zaawansowaną propozycją, ale również najdroższą, będzie Samsung Galaxy Watch Active 2. To urządzenie znacząco przewyższa możliwościami pozostałe propozycje, oferując najbardziej rozbudowane narzędzia monitoringu treningów i najwięcej możliwości po stronie oprogramowania, zachowując przy tym niewielkie wymiary i wysoki komfort użytkowania. Do wyboru wiele wersji kolorystycznych, różne rozmiary i materiały wykończeniowe.

Nauka przez zabawę

Możliwość łączenia nauki i zabawy w jednej czynności bardzo często owocuje tym, że zdobyte w ten sposób informacje przyswajane są niezwykle szybko i na długo zapadają w pamięci. Niesłabnącą popularnością wśród gadżetów dla dzieci cieszą się drony, więc w tej kategorii zaproponujemy właśnie drona. W dodatku będzie to dron, którego obsługę można łączyć z nauką programowania – DJI Ryze Tello.

Poza typową zabawą miniaturowym statkiem powietrznym i możliwością obserwacji świata z lotu ptaka, Ryze Tello ma możliwość zaprogramowania powietrznych akrobacji. Jego posiadacz może więc obserwować, jak dron posłusznie wykonuje jego program, który wcześniej samodzielnie napisał.

A może hulajnoga?

Podobnie, jak w przypadku dronów, nie słabnie, a wręcz dynamicznie rośnie popularność urządzeń transportu osobistego, zwłaszcza hulajnóg elektrycznych. Decydując się na zakup takiego urządzenia możemy wybierać z szerokiego przedziału cenowego – od kilkuset do ponad trzech tysięcy złotych. My proponujemy coś z dolnego zakresu cen, by dzień dziecka nie okazał się nadmiernie obciążający dla portfela.

Taką hulajnogą może być, na przykład, przetestowana przez nas Motus Scooty 8.5, którą kupić można już za nieco ponad 1000 złotych. Są również nieco droższe propozycje, na przykład od firmy Xiaomi.

Podróżowanie hulajnogą elektryczną to bardzo duża przyjemność i wygoda – powinny tego spróbować nawet bardzo duże dzieci!

Jedziemy na wakacje!

Przed nami wakacje, a skoro wakacje, to i wakacyjne wyjazdy. Jako że każdy rodzic chciałby mieć ciągły kontakt ze swoją pociechą, warto wyposażyć je w dodatkowe źródło zasilania dla jego smartfona i pozostałych urządzeń elektronicznych – powerbank. Jako że dzieci bardzo często i chętnie korzystają ze smartfonów, te rozładowują się szybciej niż w przypadku, gdy korzystają z nich dorośli, dzielący czas między inne różnorakie zajęcia, dlatego rekomendujemy zakup powerbanku o pojemności co najmniej 20000 mAh. Będzie to koszt około 100-200 złotych, a szczególnie zasługują na uwagę propozycje chińskich producentów, dla przykładu Baseus Mini Q oraz Xiaomi Mi 3 Pro.

Obok powerbanku, w plecaku dziecka mógłby znaleźć się, na przykład, głośnik Bluetooth. W tej kategorii absolutny pewniak i niemal zawsze sprawdzony zakup to JBL Go 2. Można również połączyć funkcję powerbanku i głośnika Bluetooth, decydując się na zakup urządzenia oferującego obie te funkcje w jednym. Może to być, dla przykładu, JBL Charge 4.

Słuchawki zawsze się przydadzą

Kolejnym z pewniaków na dzień dziecka będą słuchawki. W 2020 roku niepodzielnie królują modele bezprzewodowe, dlatego to właśnie im poświęcimy tą sekcję. Dla zwolenników rozwiązań nausznych proponujemy przetestowany przez Andrzeja model Audictus Leader, który jest jedną z ciekawszych propozycji w swojej półce cenowej.

Jako że obecnie najmodniejszymi słuchawkami są rozwiązania typu TWS, warto sięgnąć po jedno z nich. Rozsądnym kompromisem między ceną a możliwościami są słuchawki Oppo Enco W31 i Creative Outlier Air – oferujące w swojej cenie zaskakująco dobre brzmienie. Jeżeli zaś wasza pociecha korzysta ze smartfona Apple, szczególnie warto rozważyć klasykę gatunku – Apple AirPods II. Mimo, że jako słuchawki są po prostu OK, tak wygodą użytkowania po prostu zachwycają.

Smartfon? Tablet?

Czy dzień dziecka to dobra okazja na zakup smartfona albo tabletu? To już urządzenia oznaczające sporo większy wydatek niż tylko symboliczny prezent, jednak jeśli akurat sposobiliśmy się do takiego wydatku, może to być dobry moment. W kwestii smartfonów wybór jest niezwykle szeroki, dlatego po więcej informacji zapraszamy do przygotowywanych regularnie zestawień polecanych urządzeń.

W tym miejscu zaproponuję tylko jego urządzenie, które w swojej cenie będzie jednym z ciekawszych wyborów – Samsung Galaxy M21. Wyświetlacz w technologii Super AMOLED i bateria o pojemności 6000 mAh to jego największe atuty, a z racji zastosowanych podzespołów, wydajności również mu nie braknie.

Szukając oszczędnego rozwiązania warto rozważyć tablet, na przykład Huawei MatePad T8, który w wersji podstawowej kosztuje… 399 złotych. Jak za pełnoprawny tablet, cena jak najbardziej zachęcająca. Pamiętajcie jednak o braku GMS, co oznacza brak usług Google od razu po wyjęciu z pudełka.

A właśnie że konsola!

Skoro w zestawieniu znalazło się miejsce dla smartfona i tabletu, warto również wspomnieć o konsoli do gier. Tych stacjonarnych polecać nie będziemy – w tym roku zadebiutują kolejne generacje PlayStation i Xboxa, dlatego zakup tej generacji jest już nieco spóźniony. Polecimy za to, z czystym sumieniem, konsolę mobilną – Nintendo Switch Lite (zresztą, sama Kasia od niedawna z niej korzysta i totalnie wsiąknęła w Animal Crossing!).

To niepozorne urządzenie jest w stanie zapewnić zarówno młodszym, jak i starszym miłośnikom gier, długie godziny nieskrępowanej przyjemności z zabawy w ulubionych tytułach. Switch to konsola, którą zdecydowanie warto nabyć zarówno do zastosowań domowych, jak i grania w podróży.

Skoro konsola, to i gry

Listę kończymy tymi propozycjami, które niemal zawsze okażą się trafione – grami na najpopularniejsze platformy. Jako że rynek gier PC niemal w całości przerzucił się na dystrybucję cyfrową, zaproponujemy tutaj tylko kilka wybranych tytułów. Nieco więcej sugerujemy w kategoriach PS4, Xbox One oraz Nintendo Switch.

Jako że właśnie trwają promocje z okazji Days of Play, to posiadacze konsoli produkcji Sony w szczególności mają w czym wybierać, w dodatku w korzystnych cenach.

Propozycje gier przygotował dla Was Jakub Stremler, któremu za pomoc w pracach nad niniejszą publikacją bardzo serdecznie dziękuję!

PlayStation 4:

Xbox One:

PC:

Nintendo Switch:

Oprócz powyższych propozycji zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej naszego partnera, który również przygotował swoje propozycje, jakimi można obdarować dzieci w dniu ich święta.

