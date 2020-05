Xiaomi Mi Band 4 w genialnej cenie na Dzień Dziecka! (ale dorośli mogą kupić też dla siebie)

Xiaomi Mi Band 4 od zawsze był i nadal jest jedną z najbardziej opłacalnych opasek sportowych. W swojej cenie oferuje wszystko, co wystarczy przeciętnemu użytkownikowi. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka możecie kupić go znacznie taniej. Jednocześnie mamy też dla Was kilka innych propozycji, przygotowanych z myślą o dzieciakach. Spokojnie jednak – nikomu nie powiemy, jeśli zatrzymacie te gadżety dla siebie, bo kusi, oj kusi :) .

Xiaomi Mi Band 4 w dużo niższej cenie na Dzień Dziecka

Mimo że wkrótce minie rok od premiery Xiaomi Mi Band 4 w Chinach (w Polsce dostępny jest od sierpnia zeszłego roku) i na horyzoncie widać już Xiaomi Mi Band 5, to wciąż jest bardzo atrakcyjną propozycją dla przeciętnego użytkownika. Młodsi również mogą zrobić z niego użytek, szczególnie że większość dzieciaków posiada smartfon.

Xiaomi Mi Band 4, oprócz wyświetlania daty i godziny, potrafi też liczyć kroki, spalone kalorie i przebyty dystans, co dla wielu osób może być motywujące, bowiem można ustawić dzienny cel kroków. Opaska przypomni też o konieczności ruszenia się z miejsca, jeśli ktoś zbyt mocno się zasiedzi.

Do tegoXiaomi Mi Band 4 pozwala zmierzyć puls i sterować odtwarzaczem muzyki w sparowanym smartfonie (przydaje się to, gdy podłączone są do niego słuchawki i gra muzyka). Dodatkowymi udogodnieniami są pogodynka oraz możliwość monitorowania różnych rodzajów aktywności fizycznej i snu.

Xiaomi Mi Band 4 zadebiutował w Polsce z ceną 149 złotych i cały czas ją utrzymuje, choć w przeszłości dało się go czasami kupić nieco taniej. Teraz pojawiła się kolejna, taka możliwość – z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka możecie nabyć tę opaskę za 119 złotych, czyli aż o 30 złotych (lub ~20%) taniej. Z pewnością będzie to udany prezent, ale równie dobrze może ona pozostać na Waszym nadgarstku, jeśli uznacie, że przyda się Wam taki gadżet.

A może jakieś inne propozycje prezentów na Dzień Dziecka?

Sklep Media Expert przygotował mnóstwo ofert, które mogą zainteresować rodziców szukających prezentu dla swojej pociechy. A czasu na jego kupienie pozostaje coraz mniej, bo 1 czerwca już w najbliższy poniedziałek!

W bardzo atrakcyjnych cenach możecie kupić na przykład konsolę Sony PlayStation 4 Slim 500 GB z kontrolerem bezprzewodowym DualShock 4 – za zestaw zapłacicie jedynie 899 złotych, podczas gdy w innych sklepach trzeba na taki wydać ponad 1300 złotych. Zainteresować Was może również gra Fifa 20 (na PS4 i PC) za 99 złotych, a także kontroler MSI Force GC 20 (kompatybilny z PC i Androidem) w takiej samej cenie.

Jeśli natomiast nie jesteście zwolennikami obdarowywania dziecka elektroniką, to z pewnością przypadnie Wam do gustu duży wybór rowerów, hulajnóg i rolek, które również znajdziecie w ofercie Media Expert. Link do wszystkich propozycji sklepu macie poniżej – zajrzyjcie, powinniście znaleźć coś odpowiedniego dla swojej pociechy. A może przy okazji też dla siebie? W końcu dzieckiem pozostaje się przez całe życie :)