Jedne z najbardziej relaksujących gier na Androida i iOS za darmo przez ograniczony czas

Przedłużające się dni pracy zdalnej mogą być dobijające, więc warto zadbać o zróżnicowany sposób tracenia czasu ;) Mogą pomóc w tym dwie darmowe gry na smartfony i tablety: Alto’s Adventure i Alto’s Odyssey.

Zarówno Alto’s Adventure i Alto’s Odyssey już od bardzo dawna są w mojej bibliotece aplikacji sklepu Google Play. Wracam do nich od czasu do czasu, bo to wspaniałe produkcje, po dziś dzień urzekające minimalistyczną grafiką, prostym w założeniach gameplayem i przyjemną, uspokajającą muzyką przygrywającą w tle.

Istotą gry jest pokonywanie jak największych odległości tytułowym Alto i jego przyjaciółmi podczas zjazdu z wysokich gór/wydm (w zależności o której grze mówimy). Po drodze przeskakujemy przez przeszkody i wykonujemy coraz bardziej złożone kombinacje tricków, które przekładają się na mnożenie uzyskiwanych punktów. Gromadzimy też monety, czyli walutę, którą możemy wymienić na dodatkowe usprawnienia.

Rozgrywka wciąga, a samo wpadnięcie bohatera w zaspę czy rozpadlinę skalną nie demotywuje tak bardzo, jakby się wydawało. Przyjemne widoczki, ciche ambientowe dzwoneczki grające w tle – w sam raz dla kogoś, komu codzienna dawka wiadomości o rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa skutecznie szargają nerwy.

We’ve decided to make Alto’s Adventure and Alto’s Odyssey available for free for the next week to help anyone who may be practicing social distancing or self-isolation. We hope Alto and the gang can bring a little calm into your homes during these difficult times. 💜 pic.twitter.com/v3On7ltp6X

— Alto's Odyssey (@altosadventure) March 17, 2020