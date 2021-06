Jeśli chcesz, możesz teraz kupić Xiaomi Mi Band 6 w niższej cenie. I nie musisz się spieszyć

Większość promocji wymusza na klientach szybkie podejmowanie decyzji, czy kupić objęty nią sprzęt. W tym przypadku nie trzeba się jednak spieszyć, ale warto rozważyć zakup opaski Xiaomi Mi Band 6 w obniżonej cenie.

Polska cena Xiaomi Mi Band 6 może zniechęcać do zakupu

Regularna cena najnowszej opaski Xiaomi jest dość wysoka, ponieważ do tej pory żaden Xiaomi Mi Band nie kosztował ponad 200 złotych – a tak właśnie jest w przypadku Xiaomi Mi Smart Band 6, którego cena w oficjalnej polskiej dystrybucji wynosi 219 złotych.

Reklama

Nie mnie osądzać, czy warto kupić najnowszą opaskę Xiaomi za 219 złotych, bowiem produkt jest wart tyle, ile klient jest w stanie za niego zapłacić – to zasada stara jak świat. Część osób, zniechęcona regularną ceną w oficjalnej polskiej dystrybucji, ściągnęła Xiaomi Mi Band 6 z Chin i jest w pełni zadowolona, szczególnie że ostatnio pojawiła się aktualizacja, która wprowadza język polski, także do wersji CN.

Promocja: opaska Xiaomi Mi Band 6 w obniżonej cenie

Gros klientów nie chce jednak bawić się w zamawianie opaski sportowej z Chin, tylko woli pójść do sklepu i kupić ją na miejscu, ewentualnie przez dobrze znany sklep internetowy. Takie osoby z pewnością zainteresuje najnowsza promocja, dzięki której można kupić Xiaomi Mi Band 6 kilkadziesiąt złotych taniej niż do tej pory.

Jak już zostało wspomniane, regularna cena najnowszej opaski Xiaomi w oficjalnej polskiej dystrybucji wynosi 219 złotych. Aż do 30 czerwca 2021 roku można jednak ją kupić za 179 złotych, czyli o 40 złotych taniej. Oferta dostępna jest m.in. w sklepie Media Expert – nie jest wymagany żaden kod rabatowy.

Xiaomi Mi Band 6 za 179 złotych w sklepie Media Expert

Jako ciekawostkę dodam, że dokładnie tyle samo kosztował na start Xiaomi Mi Smart Band 5, którego aktualnie można kupić w sklepie Media Expert za 119 złotych z kodem R11-170621. Ta oferta obowiązuje jednak tylko do jutra, tj. 17 czerwca 2021 roku, do godziny 23:59.

Jeżeli ktoś się zastanawia, którą opaskę lepiej wybrać, to musi wiedzieć, że choć Xiaomi Mi Band 6 ma dużo większy ekran niż Xiaomi Mi Band 5, to osobiście nie uważam go za killer-feature, ponieważ po prostu pokazuje naraz więcej informacji i w zasadzie tyle. Trzeba będzie się jednak przyzwyczaić do nawigowania gestami, bowiem nie ma dotykowego przycisku. W dodatku jest też funkcja pomiaru SpO2, aczkolwiek nie dla każdego okaże się ona przydatna.

Zarówno Xiaomi Mi Band 6, jak i Xiaomi Mi Band 5 będą świetnym wyborem na lata – tylko od klienta zależy, którą wybierze, a obie są warte zakupu w promocyjnych cenach.