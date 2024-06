Kup telewizor w Biedronka Home, a drugi dostaniesz za złotówkę

Poszukujesz telewizora do salonu? A może chcesz wymienić stary na bardziej smart? Sklep internetowy Biedronki dorzuci Ci do 65-calowego modelu drugi za złotówkę.

Czeski, 65-calowy telewizor do salonu

Sklep internetowy Biedronka Home to bogactwo różnorodnych produktów. Znajdziemy tam nie tylko markę własną sieciówki, taką jak na przykład Hoffen, ale również artykuły mniej lub bardziej znanych producentów, które często oferowane są w przystępnych dla klientów cenach oraz akcjach promocyjnych.

Tak jest i tym razem. Biedronka Home przygotowała ciekawą ofertę, w ramach której przy zakupie jednego z 65-calowych telewizorów klient otrzyma drugi, 24-calowy, za symboliczną złotówkę.

Promocja: drugi telewizor za złotówkę (źródło: Biedronka Home)

Duży ekran o klasie efektywności energetycznej G został wyprodukowany przez czeską markę UD. LED-owy sprzęt wyświetla treści w rozdzielczości 3840 na 2160 pikseli i zyskał dostęp do systemu Android 11. Oznacza to, że użytkownik może korzystać z serwisów streamingowych, takich jak Netflix czy YouTube. Sprzęt obsługuje też Chromecast, Bluetooth oraz Asystenta Google. Urządzenie zostało wyposażone m.in. w wejście HDMI, RF, cyfrowe złącze optyczne, USB oraz LAN, a także obsługuje system dźwiękowy Dolby Digital Plus/Dolby Digital.

Telewizor UD 65U6210S (źródło: Biedronka Home)

Telewizor UD 65U6210S dostępny jest w obniżonej cenie za 2499 złotych, zamiast 2799 złotych.

Mały ekran za symboliczną złotówkę w Biedronka Home

Z kolei ekran, który możecie zyskać za złotówkę, to model METZ MTC6000Z. LED-owe urządzenie zyskało rozdzielczość 1366 na 768 pikseli i również należy do kategorii inteligentnych telewizorów, przy czym ta propozycja obsługuje system Android 9.0. Podobnie jak większe urządzenie, tak i mały model otrzymał wbudowaną usługę Chromecast i Bluetooth oraz ma dostęp do Asystenta Google. METZ MTC6000Z został wyposażony w system dźwiękowy Dolby Digital Plus. Cena obowiązująca w sklepie internetowym Biedronka Home wynosi 749 złotych.

Telewizor METZ MTC6000Z (źródło: Biedronka Home)

Aby skorzystać z akcji promocyjnej, należy dodać oba telewizory do koszyka. Koszt zestawu automatycznie obniży się o 748 złotych, a więc łącznie zapłacicie 2500 złotych. Oferta obowiązuje do 16 czerwca 2024 roku.