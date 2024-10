Wraca hitowa promocja. I jest jeszcze lepsza

SkyShowtime jest dostępny w Polsce od prawie dwóch lat. Serwis zdecydował się ponownie uruchomić ofertę, obok której trudno przejść obojętnie – ta promocja z pewnością nakłoni do wykupienia subskrypcji wiele osób. Być może również Ciebie.

Wraca hitowa promocja na SkyShowtime Premium

Gdy serwis SkyShowtime wszedł do Polski 14 lutego 2023 roku, kusił mieszkańców kraju nad Wisłą specjalną ofertą. W jej ramach osoby, które zdecydowały się na wykupienie subskrypcji, otrzymały rabat w wysokości aż 50% na miesięczną opłatę.

Wówczas dostępny był tylko jeden pakiet, którego cena wynosiła 24,99 złotych. Osoby, które skorzystały z tej oferty i nadal nie zrezygnowały z subskrypcji, płacą zatem 12,49 złotych miesięcznie. Teraz platforma przywróci tę promocję, ale w jeszcze lepszej formie.

W jej ramach będzie można otrzymać rabat w wysokości 50% na nowy pakiet SkyShowtime Premium. Co więcej, ma on obowiązywać na zawsze, tzn. do momentu rezygnacji z subskrypcji. Regularna cena tego pakietu została ustalona na 49,99 złotych, co oznacza, że zapłacicie za niego 24,99 złotych, czyli tyle, ile za pakiet Standard Plus bez reklam.

SkyShowtime Premium za pół ceny na zawsze (źródło: SkyShowtime)

Od kiedy będzie dostępna promocja na SkyShowtime Premium?

Promocja na SkyShowtime Premium będzie obowiązywała od 29 października aż do 9 grudnia 2024 roku, tzn. w tym okresie można z niej skorzystać i cieszyć się rabatem w wysokości 50% na subskrypcję na zawsze. Co ważne: mogą z niej skorzystać zarówno nowi, jak i obecni subskrybenci, ale tylko przez stronę internetową platformy.

Przy okazji warto przypomnieć, co oferuje nowy pakiet SkyShowtime Premium:

odtwarzanie materiałów w rozdzielczości 4K,

możliwość oglądania wideo na nawet 5 urządzeniach jednocześnie,

opcję pobrania do 100 materiałów, aby później obejrzeć je offline, tj. bez dostępu do internetu.

Subskrypcję SkyShowtime możesz wykupić na tej stronie. To link afiliacyjny, korzystając z niego, wspierasz naszą działalność bez dodatkowych kosztów – dziękujemy! Oprócz pakietu Premium dostępne są pakiety Standard z reklamami za 19,99 złotych miesięcznie i Standard Plus bez reklam za 24,99 złotych miesięcznie.