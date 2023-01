Promocja na Samsung Galaxy Buds2 Pro. Odzyskaj aż 300 złotych

Samsung właśnie przygotował bardzo atrakcyjną promocję na swoje flagowe słuchawki Galaxy Buds2 Pro. Każdy klient, który zakupi ten model u jednego z partnerów handlowych wymienionych w regulaminie, otrzyma aż 300 złotych zwrotu na konto.

Tak tanio jeszcze nie było

W dniu premiery, mającej miejsce w sierpniu zeszłego roku, słuchawki Samsung Galaxy Buds2 Pro kosztowały 999 złotych. W grudniu, z okazji świąt, można było napotkać wiele zniżek, w tym obniżających cenę w niektórych sklepach nawet do 700 złotych za nowy egzemplarz topowych TWS-ów od koreańskiego hegemona technologicznego.

Teraz Samsung przygotował jednak promocję, dzięki której dorwać można je taniej niż kiedykolwiek wcześniej. Zwrot 300 złotych, który przysługuje każdemu klientowi spełniającemu określone w regulaminie warunki, obniża bowiem domyślną cenę nawet do 599 złotych!

Samsung Galaxy Buds2 Pro (fot. Tabletowo)

Czas na złożenie zamówienia jest od dzisiaj do 29 stycznia 2023 roku włącznie, a warunkiem koniecznym jest zakup produktu objętego promocją u jednego z partnerów handlowych, wymienionych w regulaminie akcji. W ich skład wchodzą zarówno oficjalny sklep internetowy Samsunga, jak i popularny sklep RTV Euro AGD.

W tym ostatnim cena szarej wersji Galaxy Buds2 Pro wynosi dokładnie 899 złotych, co oznacza, że po otrzymaniu zwrotu wyniosą one klienta niecałe 6 stówek. Z kolei w sklepie x-kom, który również widnieje na liście partnerów, każdy wariant kolorystyczny kosztuje 899 złotych (więc po zwrocie kwota wydana na zakup wyniesie 599 złotych). To prawdziwa okazja, bo model ten jeszcze nigdy nie był dostępny tak tanio.

Warunki promocji, czyli co zrobić żeby otrzymać zwrot od Samsunga

Producent podaje na swojej stronie, że aby otrzymać zwrot w postaci przelewu w wysokości 300 złotych na konto bankowe, należy po zakupie wypełnić formularz rejestracyjny. Czas na wykonanie tego kroku klienci mają do 5 lutego 2023 roku.

W formularzu należy zamieścić dowód zakupu (np. paragon), zdjęcie kartonowego opakowania słuchawek z widocznym miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym, zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym oraz dowód zamówienia produktu wraz z datą zamówienia.

9.2 Ocena

Ponadto powinny znaleźć się w nim takie dane jak imię i nazwisko, numer seryjny produktu oraz numer konta bankowego, na które przelane zostaną środki ze zwrotu. Weryfikacja zgłoszenia potrwa, zgodnie z informacjami podanymi w regulaminie promocji, maksymalnie 21 dni kalendarzowych.

Udział w promocji biorą wszystkie trzy warianty kolorystyczne słuchawek Samsung Galaxy Buds2 Pro, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną. A Wy, uważacie ją za godną uwagi? Skusicie się na wzięcie w niej udziału i zakup nowych słuchawek?