Genialny Samsung w dobrej promocji. Kasa zostaje w kieszeni

Właśnie nadarza się okazja, aby kupić jeden z najbardziej udanych smartfonów Samsunga w atrakcyjnej cenie. Prawdopodobnie trzeba się jednak spieszyć, ponieważ lada chwila ta oferta może już nie być taka kusząca. Zdecydowanie warto rozważyć zakup tego Galaxy.

Atrakcyjna promocja na smartfon Samsung Galaxy A52s 5G. Jak skorzystać?

Producent z Korei Południowej przygotował promocję, w ramach której zwraca 200 złotych po zakupie Galaxy A52s 5G. Jak z niej skorzystać? Przede wszystkim należy kupić smartfon w okresie od 21 marca do 3 kwietnia 2022 roku. Następnie trzeba aktywować go do 10 kwietnia 2022 roku, tzn. uruchomić z aktywną kartą SIM. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się na nowym urządzeniu do aplikacji Samsung Members i kliknięcie w banner promocyjny.

Później z kolei należy poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy do 17 kwietnia 2022 roku, w którym wymagane jest załączenie dowodu zakupu i podanie numeru konta bankowego. Jest to konieczne, ponieważ po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia do promocji, w ciągu 21 dni kalendarzowych organizator przeleje 200 złotych zwrotu na rachunek wskazany przez klienta.

Aktualnie w większości sklepów – oficjalnych partnerów Samsunga smartfon sprzedawany jest za 1999 złotych. Dokładnie z takiego poziomu startowała cena tego modelu w momencie polskiej premiery. Można go jednak kupić taniej w Play – za 1799 złotych. Po odjęciu 200 złotych zwrotu wychodzi 1599 złotych.

Mimo że nie jest to rekordowo niska cena, to jednocześnie jest to oferta godna rozważenia. Nawet w sytuacji, gdy na polskim rynku zadebiutował już Galaxy A53 5G, który sprzedawany jest za 2099 złotych. Ponadto do 31 marca 2022 roku trwa promocja, w ramach której klient otrzyma w prezencie słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) Galaxy Buds Live w kolorze białym (w sklepach dostępne za ~400 złotych).

Nie można wykluczyć, że Play, podobnie jak inni oficjalni partnerzy producenta z Korei Południowej, lada chwila podniesie cenę smartfona objętego promocją do rekomendowanego poziomu 1999 złotych. Wówczas oferta nie będzie już tak kusząca. Tymczasem jednak warto poważnie rozważyć jego zakup.

Model ten ma wiele mocnych stron, na czele z 6,5-calowym ekranem Super AMOLED Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, aparatem o rozdzielczości 64 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, głośnikami stereo, modemem 5G, modułem NFC oraz pyło- i wodoodporną obudową z certyfikatem IP67.