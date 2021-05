Według Polkomtela, operatora sieci Plus, „wiosna to idealny moment, by wymienić smartfon na nowy”, dlatego przygotowano kilka promocji, żeby zachęcić do tego klientów. Mają oni do wyboru m.in. zestaw z drugim smartfonem marki Samsung za złotówkę, a także inne sprzęty. Ponadto mogą również liczyć na podwojony pakiet internetu w abonamencie.

Promocja: dwa razy więcej gigabajtów w abonamencie w sieci Plus

Cały czas, aczkolwiek tylko do końca maja 2021 roku, obowiązuje promocja, w ramach której klienci otrzymają podwojony pakiet internetowy w wybranych abonamentach głosowych i internetowych. W taryfie za 30 złotych miesięcznie będą to 4 GB, natomiast w ofercie za 50 złotych miesięcznie – 24 GB. Z kolei w abonamencie z opłatą miesięczną w wysokości 60 złotych klient otrzyma 50 GB, a na dodatek będzie miał również dostęp do technologii 5G, którą objętych jest już 12 mln mieszkańców Polski.

Na większy o 100% pakiet internetowy mogą też liczyć osoby, które zdecydują się na ofertę internetu mobilnego. Za 40 złotych miesięcznie dostaną 90 GB, za 50 złotych – 120 GB, a za 70 złotych aż 200 GB. Ponadto operator przygotował także taryfy z dostępem do technologii 5G – 500 GB za 100 złotych miesięcznie i 1000 GB (1 TB) za 200 złotych miesięcznie.

Wiosenna promocja w Plusie: drugi smartfon Samsung za 1 złoty, a do tego „gorące nowości”

Od połowy kwietnia klienci sieci Plus mogą kupić zestaw z drugim smartfonem Oppo za złotówkę. Od teraz jest dostępny również drugi – jeśli zdecydujecie się na zakup Samsunga Galaxy S20 FE 5G lub Galaxy A52 5G, będziecie mogli dobrać model Galaxy A02s za złotówkę.

Polkomtel informuje, oba smartfony można kupić za 2 złote na start i 36 rat w wysokości – odpowiednio – 89 złotych lub 53 złotych miesięcznie, aczkolwiek liczbę i wysokość rat można zmienić wedle własnego uznania.

Jednocześnie Polkomtel ogłosił, że do oferty sieci Plus trafiły nowe smartfony Oppo A74 5G (dostępny wyłącznie u tego operatora) i Xiaomi Mi 11 Lite 5G oraz router ZTE MC801A, który obsługuje sieć 5G (36 rat po 50 złotych + 1 złoty na start), a także hulajnoga Fiat F500-F85 (36 rat po 49 złotych + 1 złoty opłaty początkowej).