Fajnie dostać coś za friko, nieprawdaż? Orange i T-Mobile dają aktualnie swoim klientom dodatkowe gigabajty za darmo, natomiast Polkomtel poinformował, że klienci sieci Plus dostaną drugi smartfon za złotówkę, jeśli zdecydują się dobrać wybrany model do umowy abonamentowej. Przy okazji mogą również liczyć na podwojenie pakietu internetowego.

Plus daje w abonamencie drugi smartfon za złotówkę i do tego 2x więcej gigabajtów!

W ramach wiosennej promocji sieci Plus przygotował specjalną ofertę dla swoich klientów. Jej zasady są banalnie proste – trzeba zdecydować się na abonament i dobrać wybrany smartfon, dzięki czemu można otrzymać drugi za symboliczną złotówkę.

Które smartfony są objęte promocją? Lista jest bardzo krótka, bowiem obejmuje tylko… dwa modele. Jeśli zdecydujecie się na abonament i dobierzecie do umowy smartfon Oppo Reno 4 Z lub Oppo Reno 5 5G, wówczas będziecie mogli otrzymać za złotówkę Oppo A15, za którego w oficjalnej polskiej dystrybucji trzeba zapłacić 599 złotych.

Oczywiście spłatę smartfona można rozłożyć na dogodne raty. W przypadku Oppo Reno 4 Z może to być na przykład 36 rat po 47 złotych każda, a Oppo Reno 5 5G – 36 rat po 56 złotych. W obu przypadkach na start trzeba będzie zapłacić tylko złotówkę. Umowa na sam abonament zawierana jest natomiast na 24 miesiące.

Przy okazji Plus przypomina, że cały czas obowiązuje wprowadzona niedawno oferta, w ramach której klient dostanie dwa razy więcej gigabajtów do wykorzystania co miesiąc. W podstawowym abonamencie za 30 złotych miesięcznie będą to 4 GB (zamiast 2 GB), natomiast w nieco droższych może to być nawet 50 GB (taryfa z opłatą w wysokości 60 złotych co miesiąc).

Z promocji mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi. Dla tych ostatnich również przygotowano abonamenty z podwojonym pakietem internetu – za 30 złotych miesięcznie dostaną 14 GB, za 50 złotych – 40 GB, a za 60 złotych – 70 GB. We wszystkich trzech przypadkach podane kwoty to oczywiście ceny netto (brutto będzie to odpowiednio: 36,90 złotych, 61,50 złotych i 73,80 złotych).

Z oferty można skorzystać m.in. wchodząc na dedykowaną stronę internetową promocji sieci Plus.