Tą promocją Orange chce przekonać klientów do oferty na kartę. Nie wróżę jednak sukcesu, bo są lepsze

Każdy operator stara się zachęcić nowych klientów do wybrania jego oferty. Dzięki temu mogą oni korzystać ze specjalnych warunków, jednak akurat ta promocja Orange jest niezbyt kusząca, żeby nie powiedzieć, że w ogóle.

Orange bardzo intensywnie promuje swoją ofertę na kartę, w czym od dłuższego czasu pomagają Mikołaj Cieślak i Robert Górski z Kabaretu Moralnego Niepokoju. Wiele osób jest zadowolonymi użytkownikami tejże opcji, jednak operatorowi zależy na tym, aby stale rozszerzać ich grono. Najnowsza promocja raczej jednak w tym nie pomoże…

Ta promocja ma zachęcić klientów do wybrania oferty Orange na kartę. Serio?

Osoby, które dołączą do grona użytkowników oferty na kartę, mogą liczyć na atrakcyjny (tylko na pierwszy rzut oka) bonus. Aby z niego skorzystać, należy kupić starter z nowym numerem (nie dotyczy Orange Free na kartę 30 złotych oraz Zawsze Bez limitu) lub przenieść go z innej sieci bądź zmigrować z abonamentu, a następnie (najpóźniej do 30 czerwca 2021 roku) doładować konto kwotą przynajmniej 5 złotych.

Warunki są więc bardzo proste do spełnienia. W zamian operator nagrodzi klienta pakietem nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów do wszystkich oraz paczką 5 GB internetu. Gdzie zatem tkwi haczyk? Przyznany bonus będzie ważny tylko przez – uwaga – 5 dni!

To prawdopodobnie najgorsza promocja, mająca na celu zachęcić klientów do wybrania taryfy na kartę. W przeszłości klienci mogli bowiem liczyć na przykład na 100 złotych (ważne przez 30 dni) na rozmowy do wszystkich sieci w Polsce – i choć to też dość „dyskusyjny” bonus, to jednak mimo wszystko był zdecydowanie bardziej atrakcyjny.

Regulamin promocji „Bez limitu + 5 GB na start” (PDF)

Promocja ta tym bardziej wydaje się nieszczególnie atrakcyjna, gdy przypomnimy sobie, że w Orange Flex można przez pierwsze trzy miesiące korzystać z dowolnego pakietu, nawet tego najdroższego, za symboliczną złotówkę co miesiąc. Owszem, to zupełnie inna oferta niż na kartę, lecz pod względem opłacalności wypada o niebo lepiej. Promocja ta obowiązuje do 31 grudnia 2021 roku.

Przy okazji można też przypomnieć, że w Heyah 01 klienci również mogą trochę zaoszczędzić, ponieważ za pierwszy miesiąc subskrypcji zapłacą złotówkę, a będą mieli do dyspozycji nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich oraz pakiet 20 GB internetu w kraju (2,39 GB w roamingu w Unii Europejskiej).