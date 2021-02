Producenci w przypadku tańszych smartfonów raczej nie sypią cennymi gratisami, więc przygotowana przez Samsunga oferta jest wyjątkowo atrakcyjna. Po zakupie Galaxy A41 można bowiem otrzymać drogie słuchawki prawdziwie bezprzewodowe, które kosztują prawie połowę tego, co sam smartfon.

Najcenniejsze gratisy można dostać, zamawiając flagowce w przedsprzedaży, jednak ostatnia okazja się przedawniła, bo seria Galaxy S21 trafiła już do regularnej sprzedaży (od minionego piątku jest dostępna w sklepach). Galaxy A41 bardzo daleko do tego miana, ale teraz także do niego Samsung dorzuca prezent o dużej wartości.

Hojna promocja Samsunga: kup Galaxy A41, a dostaniesz drogie słuchawki TWS Galaxy Buds+

Smartfon ten trafił do sprzedaży w maju zeszłego roku, a zatem już dziewięć miesięcy temu. Co jednak ciekawe, aktualnie kosztuje tyle samo, ile na początku swojej przygody w Polsce, tj. 1299 złotych. Być może w tzw. międzyczasie pojawiła się jakaś promocja na niego, ale osobiście żadnej sobie nie przypominam.

Samsung nie zdecydował się obniżyć ceny Galaxy A41 – zamiast tego przygotował specjalną ofertę, dzięki której po zakupie tego smartfona będzie można otrzymać słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) Galaxy Buds+, które w większości sklepów aktualnie kosztują 499 złotych. To wyjątkowo cenny gratis, patrząc przez pryzmat ceny urządzenia, do którego są dorzucane.

Aby otrzymać słuchawki Galaxy Buds+, należy w okresie od 1.02 do 21.02.2020 roku kupić smartfon Samsung Galaxy A41, a następnie (najpóźniej do 24 lutego) go aktywować, tj. włączyć z włożoną kartą SIM polskiego operatora na co najmniej 5 minut i zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego.

Następnie, najpóźniej do 26 lutego 2021 roku, należy zalogować się do aplikacji Samsung Members na smartfonie i wypełnić odpowiedni formularz, dostępny po dotknięciu bannera promocyjnego w tym programie. Trzeba w nim również załączyć skan/zdjęcie dowodu zakupu.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds+ (w kolorze czarnym) zostaną wysłane w ciągu 10 dni na wskazany przez klienta adres.

Kup smartfon Galaxy A41 i odbierz słuchawki Galaxy Buds+