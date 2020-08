Szukasz taniej opaski sportowej? realme Band kupisz w świetnej cenie

Opaski sportowe, mimo że oferują znacznie mniej rozbudowaną funkcjonalność niż (o wiele droższe) smartwatche, dla dużej części klientów są w zupełności wystarczające. W sklepach nie brakuje przeróżnych modeli, ale pojawił się powód, dla którego warto zainteresować się właśnie realme Band.

Klienci mają do wyboru całą masę różnych opasek

Niewątpliwie najpopularniejszymi opaskami sportowymi są te od Xiaomi. Od niedawna w Polsce dostępny jest Xiaomi Mi Band 5, ale wiele osób mimo wszystko może zdecydować się kupić tańszego poprzednika, Xiaomi Mi Band 4, bowiem przemawia za tym całkiem sporo argumentów.

Produkty Xiaomi nie są jednak jedynymi, dostępnymi w Polsce opaskami sportowymi. Klienci mają do wyboru całą masę innych propozycji, w tym realme Band. Teraz szczególnie warto się nią zainteresować, ponieważ można ją kupić w bardzo atrakcyjnej cenie.

Promocja: realme Band w dużo niższej cenie

Już regularna cena ten opaski jest atrakcyjna, bo 99 złotych to relatywnie niewielki wydatek, a w zamian klient dostaje ciekawy sprzęt. Pojawiła się jednak okazja, aby kupić tego smartbanda w dużo niższej cenie.

realme Band (źródło: realme)

W oficjalnym sklepie internetowym marki realme opaska dostępna jest za 69 złotych, czyli aż o 30 złotych (~30%) taniej. Nie jest to jednak stała obniżka, a jedynie promocja, która będzie obowiązywać tylko do najbliższego piątku, 14 sierpnia 2020 roku. Dodatkowym profitem jest darmowa wysyłka – nic nie zapłacicie za dostawę InPostem.

Co oferuje realme Band?

Niewysoka cena nie oznacza jednak, że opaska ma mierną specyfikację i możliwości. Smartband odda swoim właścicielom do dyspozycji kolorowy wyświetlacz o przekątnej 0,96 cala i rozdzielczości 160×80 pikseli, na którym można ustawić jedną z pięciu tarczy.

realme Band (źródło: realme)

Opaska oferuje również pulsometr z funkcją pomiaru pulsu w czasie rzeczywistym oraz opcję monitorowania snu, a także dziewięć różnych trybów sportowych. Urządzenie nie boi się też kontaktu z wodą – spełnia kryteria standardu IP68.

Dodatkowymi udogodnieniami są automatyczne podświetlanie ekranu po uniesieniu nadgarstka, przypomnienia o konieczności napicia się wody i ruszenia się z miejsca, a także prognoza pogody. Naturalnie nie zabrakło również funkcji liczenia kroków, spalonych kalorii i przebytego dystansu oraz przekazywania powiadomień ze sparowanego smartfona.

Do obsługi realme Band służy dedykowana aplikacja realme Link. Opaska na pojedynczym ładowaniu ma pracować do 10 dni, a baterię (o pojemności 90 mAh) ładuje się podłączając smartbanda bezpośrednio do portu USB – nie są do tego potrzebne dodatkowe kable.