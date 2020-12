To chyba najlepsza nakładka na Androida. Nova Launcher Prime w promocji za niecałe 2 złote to praktycznie prezent

Pamiętam, jak poszukiwałem kiedyś sensownej nakładki na czystego Androida. Spośród różnych propozycji na pierwszy plan wychodził Nova Launcher. Jej płatna wersja dostępna jest teraz w promocji za niecałe 2 złote. Warto!

Nova Launcher to jedna z najlepszych nakładek systemowych

Gdy potrzebowałem solidnej nakładki systemowej w moim poprzednim smartfonie, Nova Laucher była jedną z tych, które testowałem w pierwszej kolejności. Nawet w darmowej wersji program ten oferuje sporo, a w edycji Prime to prawdziwy kombajn, który pozwala spersonalizować niemal każdy element interfejsu użytkownika. Jeśli ktoś lubi zmieniać wygląd swojego telefonu, to jest to apka pierwszej potrzeby.

Inne przydatne elementy tej nakładki to rozbudowany system gestów ekranowych – możemy do każdego z nich przyporządkować własne akcje, dostosowując obsługę smartfona do własnych upodobań. Czyni się wtedy ze smartfona prawdziwie osobiste, niepowtarzalne urządzenie.

Ponadto Nova Launcher Prime oferuje niestandardowe sortowanie w szufladzie z aplikacjami czy ukrywanie tych, do których skróty nie są nam potrzebne.

Nova Launcher Prime w najlepszej cenie w roku

Normalnie za Nova Launcher Prime trzeba zapłacić 24 złote, więc niektórzy mogliby mieć opory przed wydaniem takiej kwoty na nakładkę systemową na Androida. Osobiście pewnie zastanowiłbym się nad tym dwa razy. Jednak teraz, kiedy program ten można dostać za grosze, właściwie nie ma nad czym.

Twórcy Nova Launcher raz na jakiś czas uruchamiają promocję, w której tę doskonałą nakładkę można dostać za marne 1,79 zł. Tak było rok temu, tak było dwa lata temu, tak jest i dzisiaj.

Są użytkownicy, którzy korzystają z tego launchera już od lat, i ani myślą go zmieniać. Choć osobiście zatrzymałem się swego czasu na Microsoft Launcher, a ostatnio po prostu korzystam na smartfonie z nakładki producenta, to z czystym sumieniem polecam Nova Launcher Prime. W tej cenie grzech nie skorzystać!

Apkę pobierzemy ze sklepu Google Play. Promocja powinna potrwać jeszcze przez kilka dni.