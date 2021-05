Promocja na telewizor Xiaomi! Kupisz go za mniej niż 1000 złotych

Zbliżające się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2020 to dla wielu producentów okazja do przygotowania specjalnych promocji na telewizory. Dzięki jednej z nich nowy telewizor Xiaomi może być Wasz za mniej niż 1000 złotych!

Objęty promocją telewizor Xiaomi z serii Mi TV P1 został zaanonsowany w Polsce pod koniec kwietnia 2021 roku i trafił do sprzedaży w kraju nad Wisłą w tym miesiącu, zatem jest jeszcze świeżynką. Dla wielu osób zbliżające się wielkimi krokami Mistrzostwa Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2020 są pretekstem/argumentem, żeby kupić nowy sprzęt, dlatego Xiaomi postanowiło przygotować swoją propozycję dla głodnych sportowych emocji klientów.

Promocja: telewizor Xiaomi Mi TV P1 za mniej niż 1000 złotych

Seria Xiaomi Mi TV P1 składa się z czterech przedstawicieli, jednak promocja obejmuje jedynie telewizor Xiaomi Mi TV P1 32″ z ekranem o przekątnej 32 cali i rozdzielczości HD 1366×768 pikseli. Owszem, nie jest to powszechnie spotykane w tym segmencie Full HD, ani tym bardziej 4K, które powoli staje się standardem, ale za 999 złotych model ten wydaje się ciekawą propozycją.

Bo właśnie za 999 złotych aktualnie dostępny jest Xiaomi Mi TV P1 32″, podczas gdy jego regularna cena to 1199 złotych. Oznacza to, że w Waszych kieszeniach zostanie 200 złotych, za które kupicie zapas chipsów i napojów gazowanych na całe Mistrzostwa Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2020.

Xiaomi Mi TV P1 32″ (źródło: Xiaomi)

Oferta jest jednak mocno ograniczona czasowo – będzie obowiązywać tylko w ten weekend, czyli do 30 maja 2021 roku. Telewizor w promocyjnej cenie można kupić u autoryzowanych partnerów marki Xiaomi.

Specyfikacja Xiaomi Mi TV P1 32″

Jak zostało już wspomniane, telewizor Xiaomi Xiaomi Mi TV P1 32″ oferuje 32-calowy ekran o rozdzielczości HD 1366×768 pikseli. Odświeża on obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz, a do tego zapewnia 178° kąty widzenia i 8-bitową głębię koloru. Ponadto na jego pokładzie znajdują się dwa głośniki o mocy 5 W każdy. Telewizor wspiera też formaty Dolby Audio i DTS-HD.

Posiadacze tego telewizora będą również mieli do dyspozycji m.in. dwa porty USB 2.0 i trzy HDMI oraz złącze LAN Ethernet, a także moduły łączności bezprzewodowej Bluetooth 5.0 i WiFi (2,4 GHz i 5 GHz). Warto też wspomnieć o 3,5 mm złączu słuchawkowym i porcie na kartę telewizyjną CI.

Telewizor Xiaomi Mi TV P1 32″ oczywiście wspiera system nadawania DVB-T2, a do tego działa na systemie Android TV 9 i daje dostęp do bogatej biblioteki aplikacji oraz Asystenta Google i funkcji Chromecast. Do sterowania urządzeniem służy pilot na Bluetooth z klawiszami do szybkiego uruchamiania Netflixa i Amazon Prime Video.