Mega promocja na smartfony! W świetnej cenie kupicie m.in. Huawei P30 Pro i Samsunga Galaxy S10

Bardzo często podejmujemy decyzję o kupnie nowego smartfona, kiedy pojawia się wyjątkowo korzystna promocja na jakiś model – a już szczególnie wtedy, gdy znajdował się on w kręgu naszych zainteresowań. W tym przypadku mamy do czynienia z naprawdę dobrymi cenami, więc bardzo możliwe, że w najbliższym czasie wymienicie swój smart-telefon na nowy.

Im smartfon oferuje więcej, tym jest droższy. Zasada ta ma zastosowanie zarówno w przypadku Androida, jak i iOS, aczkolwiek iPhone’y z reguły są dużo droższe (no, może poza najbardziej przystępnym cenowo iPhonem SE). Jednocześnie nie trzeba też wydawać kilku tysięcy złotych, aby kupić urządzenie, które spełni się podczas codziennego, średnio wymagającego użytkowania.

Bez względu na to, w jaką półkę celujecie, przez najbliższych kilka dni będziecie mogli kupić w sklepie internetowym Play wybrane smartfony taniej nawet o kilkaset złotych. Operator wystartował bowiem z promocją, dzięki której zapłacicie za urządzenie mniej o wartość podatku VAT.

Mega promocja na smartfony – taniej o VAT

Mimo że smartfony sprzedawane są w sklepie internetowym Play, to kupicie je bez umowy (tylko wtedy można skorzystać z promocji) i z darmową dostawą kurierem do domu. Do wyboru są m.in. Huawei P30 Pro 6 GB/128 GB za 2275 złotych i Samsung Galaxy S10 128 GB za 2682 złotych, podczas gdy standardowo trzeba za te modele zapłacić – odpowiednio – co najmniej 2598 zł i 3299 zł. Są to oczywiście ceny w oficjalnej dystrybucji, choć i w nieoficjalnej nie dostaniecie ich taniej (tak przynajmniej wynika z danych pokazywanych w porównywarkach).

W dużo niższych cenach kupicie również m.in. Motorolę One Zoom (za 1300 zł), Huawei P30 Lite 4 GB/128 GB (za 893 zł), Honora 9X 4 GB/128 GB (za 730 zł), Redmi 8 4 GB/64 GB (za 567 zł) i Motorolę One 4 GB/64 GB (za 486 zł).

Wszystkie ww. smartfony marek Huawei i Honor mają dostęp do aplikacji i usług Google. Promocja jest już dostępna w sklepie internetowym Play i obowiązuje do 3 maja 2020 roku (do północy).

Jeśli natomiast nie znaleźliście nic ciekawego w przygotowanej przez Play promocji, zajrzyjcie do podlinkowanego poniżej artykułu – znajdziecie w nim informacje o innej ofercie, w tym przypadku na flagowe smartfony Samsunga, które można kupić taniej nawet o 400 złotych.

