Too Good To Go ma nową opcję. Możesz poprosić znajomego o odebranie jedzenia

Too Good To Go to bardzo przydatna aplikacja dla lubiących oszczędzać. Można w niej zamówić specjalne „paczki-niespodzianki” z losową zawartością w postaci produktów spożywczych. Dzięki temu paczki są tanie. Jednak trzeba je odebrać osobiście, chyba że…

Skorzystasz z alternatywnej „dostawy” w Too Good To Go

Paczki Niespodzianki, rezerwowane w aplikacji Too Good To Go mogą zawierać różne rzeczy: od pieczywa, które „nie zeszło”, przez produkty o zbliżającym się terminie przydatności do spożycia po całe, gotowe dania. Nigdy nie wiemy, co znajdzie się w takiej paczce, choć często sugeruje to już samo miejsce, skąd odbieramy pakiet.

No właśnie: słowo-klucz to „odbieramy”. Too Good To Go nie oferuje żadnej wersji dostaw do domu. Po tańsze jedzenie trzeba pofatygować się osobiście. Chyba że zorganizujemy sobie kuriera we własnym zakresie.

Too Good To Go (fot. Tabletowo)

Jeśli otworzymy aplikację usługodawcy, przywita nas powyższy komunikat informujący o uruchomieniu nowej funkcji: możliwości odebrania paczki czyimiś rękami. Wystarczy podczas rezerwacji zaznaczyć opcję „Poproś znajomego”. W tym samym miejscu można wysłać zaproszenie na jego telefon.

(źródło: Too Good To Go)

Praktyczne, gdy sam nie możesz się ruszyć

Opcja odbioru przez kogoś innego paczek z produktami zarezerwowanymi w Too Good To Go jest czymś, czego od dawna brakowało w tej aplikacji. Umożliwia ona teraz bezproblemową współpracę ze współlokatorami czy partnerami. Wszystko w imię „cebuli dnia”, dzięki której za dobrej jakości produkty nie musimy przepłacać.

Można założyć, że rzecz przyda się choćby wtedy, gdy utkniemy gdzieś w korku po drugiej stronie miasta, albo… w domu, będąc chorzy. Pomoc przyjaciół jest wtedy nieoceniona – zwłaszcza, jeśli nie chcemy umrzeć z głodu na zwolnieniu lekarskim ;)

Polski oddział Too Good To Go startował w 2019 roku w Warszawie, ale teraz aplikacja funkcjonuje już w wielu miastach w Polsce. Apkę możemy pobrać ze sklepu App Store, Google Play oraz AppGallery.