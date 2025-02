Dziwna promocja na OnePlus 13. Wygląda jak błąd cenowy

Smartfon OnePlus 13 zadebiutował w Polsce 7 stycznia 2025 roku (wraz z modelem OnePlus 13R). Jeżeli do tej pory go nie kupiliście, może Was do tego skłonić zaskakująca promocja, która wygląda jak błąd cenowy (aczkolwiek na pewno nim nie jest).

Zaskakująca promocja na smartfon OnePlus 13

Chiński producent wprowadził na polski rynek dwie konfiguracje: 12/256 GB i 16/512 GB. Ta pierwsza w momencie polskiej premiery kosztowała 4799 złotych, zaś druga – 5299 złotych. Osoby, które kupiły smartfon do 4 lutego, do 11 lutego 2025 roku, mogły wypełnić wniosek o zwrot w gotówce. W przypadku wersji 12/256 GB wynosił on 200 złotych, a wariantu 16/512 GB – 400 złotych. Oznacza to, że – uwzględniając zwrot – finalnie za urządzenie wychodziło 4599 i 4899 złotych.

Dziś tańsza konfiguracja 12/256 GB wciąż jest sprzedawana za 4799 złotych, natomiast wersję 16/512 GB można teraz kupić za… 4899 złotych! Jeżeli ktoś pluł sobie w brodę, że nie skorzystał z oferty premierowej, może przestać to robić. Z kolei osoby, które rozważały zakup tego modelu, nie powinny w takiej sytuacji brać pod uwagę wariantu 12/256 GB, gdyż na tę chwilę jest on zwyczajnie nieopłacalny.

Promocja ta wygląda jak błąd cenowy, lecz nie może nim być, ponieważ konfiguracja 16/512 GB sprzedawana jest w tej cenie w więcej niż jednym sklepie. RTV Euro AGD i Media Expert podają, że obowiązuje ona do końca dnia (tj. 12 lutego 2025 roku), podczas gdy x-kom, Media Markt i oleole.pl tego nie precyzują, lecz nie można wykluczyć, że i one jutro podniosą cenę wariantu 16/512 GB.

Co oferuje smartfon OnePlus 13? Specyfikacja jest prawdziwie flagowa

Oprócz 16 GB RAM LPDDR5X i 512 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 4.0, najnowszy flagowiec chińskiej marki ma na pokładzie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite o częstotliwości taktowania do 4,32 GHz oraz akumulator o pojemności 6000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 100 W i indukcyjnie z mocą 50 W.

Smartfon OnePlus 13 oddaje swoim właścicielom do dyspozycji również trzy aparaty na tyle: główny 50 Mpix (f/1.6) z OIS (Sony LYT-808), ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0) z EIS i kątem widzenia 120° oraz teleobiektyw 50 Mpix (f/2.6) z OIS i 3x zoomem optycznym (Sony LYT-600). Na przodzie jest zaś 32 Mpix aparat (f/2.4), ulokowany w 6,82-calowym ekranie o rozdzielczości 3168×1440 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz (LTPO 4.1).