Dobra promocja na odkurzacz ręczny. Jeszcze lepsza na roboty sprzątające

Co kupić na nadchodzący Dzień Matki? Jedną z opcji może być automatyczny robot sprzątający, choć – nie oszukujmy się – byłby to prezent dla wszystkich domowników. Niektórzy wpadają również na pomysł zakupu odkurzacza ręcznego, choć mi wydaje się dość słaby. Teraz jednak wystartowały promocje, w których i jedno, i drugie kupicie taniej. A z wręczeniem prezentu możesz zawsze zaczekać do czerwca. Przecież ojcu też taki sprzęt się przyda, prawda?

Odkurzacz ręczny w dobrej promocji na… Dzień Matki

Jimmy przygotowało ofertę Mama dba o wszystkich – teraz my zadbajmy o nią!. Co o tym myślę, już zapewne dowiedzieliście się po przeczytaniu wstępu. Jedno jest jednak pewne: producent ani sklep nie sprawdzi, czy kupiliście ten odkurzacz dla mamy czy dla siebie ;), a możecie przy okazji zaoszczędzić do 500 złotych.

Promocja na odkurzacz ręczny (źródło: Jimmy)

Promocja obejmuje Jimmy PW11 Pro Max. To bezprzewodowy odkurzacz i myjka w jednym. Sprzęt oferuje kompleksowe oczyszczanie różnych domowych powierzchni, w tym podłóg twardych, dywanów czy mebli tapicerowanych. Urządzenie dysponuje silnikiem bezszczotkowym o mocy ssania sięgającej 21 tysięcy Paskali, co – według producenta – pozwala na skuteczne usunięcie wszelkich zabrudzeń. PW11 Pro Max wyposażono w czujnik kurzu odpowiedzialny za automatyczne wykrywanie zabrudzeń i dostosowanie mocy ssącej do obecnych warunków.

Jimmy PW11 Pro Max oferuje także system samooczyszczenia. Do jego uruchomienia wystarczy jedno szybkie kliknięcie. W tym czasie stacja wyczyści szczotkę obrotową oraz inne elementy. Gdy szczotka zostanie już wyczyszczona, stacja automatycznie zajmie się też jej suszeniem, aby nie dopuścić do rozwoju pleśni czy bakterii. Dzięki LED-owemu wyświetlaczowi użytkownik może zapoznać się z pozostałym czasem pracy, trybem czyszczenia czy poziomem zabrudzenia.

Jimmy PW11 Pro Max (źródło: Jimmy)

Odkurzacz kosztuje teraz 1999 złotych – to o 500 złotych mniej niż cena sugerowana przez producenta. Z oferty możecie skorzystać do 1 czerwca 2025 roku w wybranych sieciach handlowych online oraz w 50 salonach Neonet w całej Polsce, który w listopadzie 2024 roku został przejęty przez x-kom.

Roboty sprzątające Narwal taniej do Dnia Dziecka

Na podobną promocję zdecydował się także Narwal – producent inteligentnych robotów sprzątających. Z okazji Dnia Matki taniej kupicie teraz modele Narwal Freo Z10 Ultra oraz Narwal Freo Z10.

Pierwszy model oferuje moc ssania sięgającą 18 tysięcy Paskali. Został wyposażony w liczne automatyczne funkcje, takie jak rozpoznawanie ponad 200 typów obiektów, automatyczne dostosowanie siły odkurzania czy też unoszenie mopa o 10 milimetrów podczas odkurzania dywanu. W zestawie z Freo Z10 Ultra kupujący otrzymuje zaawansowaną stację dokująco-czyszczącą, dzięki której Ty (lub Twoja mama) zapomnisz o sprzątaniu na 120 dni. Ponadto, stacja w wysokiej temperaturze umyje i wysuszy mopy. Sugerowana przez producenta cena Narwal Freo Z10 Ultra wynosi 5999 złotych, a dzięki promocji zapłacisz 4399 złotych.

Druga propozycja, czyli bez przyrostka Ultra, to urządzenie tańsze i bardziej kompaktowe. Narwal Freo Z10 oferuje siłę ssania sięgającą 15 tysięcy Paskali. Sugerowana przez producenta cena Narwal Freo Z10 Ultra wynosi 4299 złotych, a dzięki najnowszej ofercie zapłacisz 3199 złotych.

Promocja na oba roboty sprzątające marki Narwal obowiązuje do 1 czerwca 2025 roku.