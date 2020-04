Promocja na internet w Play – trzy miesiące za darmo, a potem taniej niż wcześniej

Internet jest teraz wszystkim potrzebny jak nigdy dotąd. Przez epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, która nie wiadomo, kiedy się skończy, dla wielu osób stał się narzędziem do pracy lub/i nauki oraz kontaktu z najbliższymi, a nie tylko rozrywki (w ostatnim czasie wszyscy operatorzy odnotowali znaczne zwiększenie ruchu w swoich sieciach). Play przygotował więc promocję, dzięki której dostęp do internetu będzie nieco mniej kosztowny w tym trudnym dla każdego okresie.

W XXI wieku trudno sobie wyobrazić życie bez dostępu do sieci. Korzystamy z niej wszędzie, nie tylko w domu, chociaż w ostatnim czasie przede wszystkim właśnie w czterech ścianach. Play jest kolejnym po T-Mobile operatorem, który przygotował promocję na swój internet, jednak Fioletowy oferuje aż trzy miesiące za darmo, a do tego od czwartego w niższej cenie niż do tej pory.

Promocja na internet w Play – trzy miesiące za darmo

Oferta internetowa Play jest bardzo bogata: operator ma w swoim portfolio zarówno mobilny, jak i stacjonarny oraz elastyczny (10 zł za każde 10 GB) i na kartę. W związku z panującą w Polsce epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, Fioletowy postanowił przygotować promocję na pierwszy z wyżej wymienionych, dzięki czemu klienci będą mogli niemało zaoszczędzić.

Przywoływana promocja dostępna jest zarówno w przypadku wybrania oferty z urządzeniem, jak i samej karty SIM. W obu opcjach przez pierwsze trzy miesiące klienci nie zapłacą ani złotówki abonamentu, natomiast od czwartego – odpowiednio – 50 zł lub 40 zł miesięcznie, czyli o 10 zł mniej niż do tej pory. W jednej i drugiej taryfie użytkownik będzie miał do dyspozycji nielimitowany transfer, z czego pierwsze 100 GB z pełną prędkością (po ich wykorzystaniu włącza się lejek, ale dodatkowe opłaty nie są naliczane).

W przypadku wybrania opcji z urządzeniem, Play będzie zachęcał szczególnie do zakupu (w zależności od potrzeb klienta) routera domowego Huawei B311 lub przenośnego Huawei E5783 – oba mają być sprzedawane za złotówkę. To jednak nie jedyne propozycje w ofercie tego operatora – są też inne, w tym również bardziej rozbudowane zestawy do większych powierzchni.

Promocyjną ofertę internetową można zamówić m.in. przez stronę internetową Play z bezpłatną dostawą kurierem.

Źródło: Blog Play

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!