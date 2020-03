T-Mobile: 2 miesiące internetu domowego za złotówkę

Ostatnie dni przyniosły sporo większe od standardowego zapotrzebowanie na dostęp do internetu w domu. Zdalne nauczanie, zdalna praca i konieczność ograniczenia aktywności na zewnątrz spowodowały, że internet stał się podstawowym oknem na świat. Mając to na uwadze sieć T-Mobile przygotowała promocyjną ofertę dostępu do internetu w miejscu zamieszkania, w ramach której przez pierwsze dwa miesiące obowiązywania umowy klienci zapłacą znacznie mniej.

2 miesiące internetu za złotówkę

Klienci, którzy zdecydują się na skorzystanie z oferty internetu domowego w T-Mobile, otrzymają rabat na pierwsze dwa miesiące korzystania z usługi, dzięki czemu każdy z nich będzie kosztował dokładnie 1 zł.

Do wyboru pozostają trzy opcje: 100 GB za 59 zł, 200 GB za 69 zł i 300 GB za 79 zł. Po przekroczeniu limitu gigabajtów prędkość łącza ograniczana jest do 1 Mb/s. Umowa zawierana jest na czas określony – 24 miesiące.

Opisywana oferta kwalifikuje się do zniżki rodzinnej, zatem skorzystanie z niej spowoduje odpowiednie obniżenie ceny na posiadane już usługi głosowe.

Dostępna jest również opcja 100 GB internetu za 49 zł, jednak w jej przypadku nie można liczyć na ulgę dla posiadaczy kilku usług magentowego operatora.

Szybka i bezpieczna instalacja

Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów, cały proces zawierania umowy można przeprowadzić zdalnie. Sprzęt i dokumenty dostarczy kurier, a procedura instalacji sprowadza się do podłączenia routera do źródła zasilania (oczywiście o ile zdecydujemy się na opcję z routerem). W przypadku, gdy usługa nie spełni oczekiwań, można odstąpić od umowy w terminie 14 dni od momentu dostarczenia sprzętu.

Także poprzez światłowód

Oferta dwóch promocyjnych miesięcy obowiązuje również wtedy, gdy zdecydujemy się zawrzeć z T-Mobile umowę na internet światłowodowy. Obowiązuje standardowy cennik operatora, a maksymalna dostępna prędkość internetu to 300 Mb/s.

Opisywana oferta T-Mobile to kolejna propozycja od tego operatora skierowana do klientów w ostatnim okresie. Mając na uwadze nową sytuację sieć stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, zwłaszcza w zakresie szybkiego dostępu do internetu. Teraz, poza darmowymi paczkami danych i usługami multimedialnymi, można liczyć również na ulgę w abonamencie. Dla rozważających instalację internetu domowego, z pewnością opcja warta rozważenia i przetestowania.

Źródło: informacja prasowa, T-Mobile

