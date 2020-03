Huawei też za darmo zdezynfekuje Twój smartfon

„Dezynfekcja” to aktualnie jedno z najczęściej używanych słów. Środki dezynfekujące znikają z półek w mgnieniu oka, podobnie jak mydło i inne środki higieniczne pierwszej potrzeby. Niewskazane jest jednak zabijanie drobnoustrojów na urządzeniach mobilnych za ich pomocą, gdyż mogą one uszkodzić sprzęt. Dobrze skorzystać z alternatywnej i na dodatek skuteczniejszej metody, co oferuje teraz także Huawei.

Prawda jest taka, że użytkownicy zawsze powinni dbać o czystość swojego smartfona, a nie tylko w obecnej sytuacji (choć teraz jest to szczególnie wskazane), bowiem ludzie dotykają różnych przedmiotów, a potem przenoszą zgromadzone na nich drobnoustroje na powierzchnię urządzeń mobilnych – a stąd już prosta droga, aby dostały się one do wnętrza organizmu człowieka. Co ciekawe, a raczej przerażające, z badań wynika, że bakterii tam jest nawet pięć razy więcej niż na… desce sedesowej. Niewskazane jest jednak dezynfekowanie sprzętów powszechnie dostępnymi środkami chemicznymi, gdyż mogą je one uszkodzić.

Zdezynfekuj za darmo swój smartfon Huawei

Huawei, podobnie jak Samsung, postanowił udostępnić właścicielom wszystkich swoich smartfonów możliwość zdezynfekowania ich za pomocą promieni UV. To najskuteczniejsza metoda usunięcia większości drobnoustrojów znajdujących się na ich powierzchni – zabija ona zarówno bakterie, jak i wirusy. Usługa dostępna jest w Salonie Serwisowym Huawei przy ulicy Siennej 39 w Warszawie i jest całkowicie darmowa. Cały proces trwa co najwyżej kwadrans, więc nie jest specjalnie czasochłonny.

W związku z tym, że z usługi można skorzystać tylko w jednym mieście w całej Polsce, Huawei przygotował zestaw porad, w jaki sposób zadbać o czystość swojego smartfona, jeśli ktoś mieszka daleko od Warszawy. Producent po pierwsze zaleca, aby robić to regularnie, bowiem podczas rozmowy na jego powierzchni gromadzi się naskórek, pot oraz resztki makijażu, które w połączeniu z rozgrzanym telefonem, stwarzają idealne środowisko dla rozwoju drobnoustrojów. Z tego powodu dobrym rozwiązaniem może okazać się korzystanie z zestawu słuchawkowego.

Huawei odradza też dezynfekowanie smartfona za pomocą agresywnych płynów i materiałów, jak płyn do mycia szyb, rozpuszczalnik, alkohol czy papier ścierny, a nawet i zwykłej wody – najlepiej użyć do tego ściereczki z mikrofibry. Jeżeli użytkownik mimo wszystko chce wyczyścić urządzenie środkiem chemicznym, powinien skorzystać wyłącznie z rozwiązań do tego przeznaczonych, ale jednocześnie też pamiętać, aby nie rozpylać środków czyszczących bezpośrednio na powierzchnię smartfona. Wcześniej powinien również odłączyć wszystkie podłączone kable.

Źródło: Huawei Community