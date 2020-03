Chcesz skorzystać z serwisu Huawei? Twój sprzęt dotrze tam bezpłatnie

Huawei to kolejny producent, który stara się dostosować do zaistniałego zagrożenia epidemiologicznego, wprowadzając ułatwienia dla swoich klientów. Oprócz możliwości zdezynfekowania dowolnego smartfona w serwisie producenta, zaoferowano bezpłatny serwis Door to door dla wszystkich urządzeń Huawei objętych gwarancją.

Twój sprzęt Huawei wymaga naprawy gwarancyjnej? Nie idź do serwisu, zamów kuriera!

Z uwagi na zagrożenie dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa i ryzyko zachorowania na COVID-19, wydano zalecenia dotyczące ograniczenia przebywania poza miejscem zamieszkania do niezbędnego minimum. By umożliwić swoim klientom skorzystanie z serwisu, Huawei udostępnił usługę bezpłatnego odebrania urządzenia wymagającego naprawy przez kuriera i odesłania pod wskazany adres, po zakończeniu naprawy.

Odsyłać można smartfony, laptopy, tablety, smart zegarki, opaski sportowe, modemy oraz routery. Po zakończonej naprawie wszystkie przesłane urządzenia zostaną zdezynfekowane.

Bezpłatnym serwisem Door to door objęte są, w zakresie napraw gwarancyjnych, wszystkie urządzenia producenta, których gwarancja obowiązuje. Bezpłatnego zamówienia kuriera można dokonać poprzez stronę internetową producenta, aplikację Wsparcie zainstalowaną na smartfonach albo pod numerem infolinii: 22 381 11 10.

Darmowe dostarczenie sprzętu do serwisu możliwe będzie, zgodnie z zapowiedzią producenta, co najmniej do końca kwietnia.

Bezpłatna dezynfekcja w Warszawie, a wkrótce we wszystkich serwisach producenta

Producent informuje, że każdy chętny może skorzystać z bezpłatnej dezynfekcji swojego smartfona promieniami UV w dwóch punktach na terenie Warszawy: salonie serwisowym przy ulicy Siennej 39 oraz w sklepie Huawei w galerii Westfield Arkadia. Zgodnie z przekazaną informacją, niedługo zdezynfekować smartfon będzie można we wszystkich serwisach marki.

Nie wychodź z domu, jeśli nie jest to konieczne

Bezpłatne udostępnienie serwisu Door to door czy możliwość dezynfekcji urządzeń świadczą o tym, że Huawei podchodzi do powstałego ryzyka epidemiologicznego wyjątkowo poważnie. My również powinniśmy dostosować się do zaleceń państwowych służb i opuszczać mieszkania tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

Warto w tym czasie skorzystać z ofert, które przygotowali Orange czy Netia i Vectra. W internetowych serwisach streamingowych czeka dużo ciekawej treści, to dobry czas by nadrobić zaległości w rozrywkach dostępnych bez wychodzenia z domu.

PS. Zdezynfekować smartfony możecie również w punktach Samsunga!

