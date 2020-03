Promocja: kup laptop Huawei MateBook w niższej cenie, a przy okazji (za darmo!) dostaniesz plecak na niego

Kiedy ktoś kupuje laptopa, nierzadko od razu dobiera też przydatne do urządzenia tego typu akcesoria, na przykład myszkę, podkładkę chłodząca czy zaślepkę na kamerkę nad ekranem. Wielu osobom może przydać się również torba, aby bez obaw transportować sprzęt z punktu A do punktu B. Dzięki tej promocji plecak dostaniecie całkowicie za darmo. Co więcej, jednocześnie laptop Huawei z serii MateBook kupicie nawet o 700 złotych taniej.

Promocja: kup laptop z serii MateBook w niższej cenie i odbierz plecak za darmo

Aby skorzystać z promocji, należy najpierw w okresie od 10 marca do 29 marca 2020 roku kupić jeden z laptopów z linii Huawei MateBook. Można to zrobić w sieciach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, Komputronik lub x-kom. W tym okresie urządzenia będą dostępne w niższych cenach, odpowiednio:

Huawei MateBook X Pro z procesorem Intel Core i7 ósmej generacji i dyskiem SSD 512 GB za 5999 złotych,

Huawei MateBook X Pro z procesorem Intel Core i5 ósmej generacji i dyskiem SSD 512 GB za 5499 złotych,

Huawei MateBook 13 z procesorem Intel Core i5 ósmej generacji i dyskiem SSD 512 GB za 3999 złotych,

Huawei MateBook D 15 z procesorem AMD Ryzen 5 3500U za 2599 złotych.

Rekomendowana cena Huawei MateBook D 14 z procesorem AMD Ryzen 5 3500U pozostaje bez zmian i wynosi 2999 złotych.

Po kupie jednego z ww. laptopów, trzeba wejść na oficjalną stronę promocji i wypełnić formularz zgłoszeniowy (najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania oferty, tj. 29 marca 2020 roku). Należy do niego dołączyć skan bądź zdjęcie dowodu zakupu oraz podać numer SN urządzenia w celu weryfikacji zakupu. Prezent w postaci plecaka zostanie wysłany do klienta w ciągu kilku dni (z regulaminu promocji wynika, że cały proces nie powinien zająć więcej niż tydzień).

W przypadku zakupu laptopa w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia lub w oficjalnym sklepie internetowym, plecak będzie można otrzymać za złotówkę od razu w sklepie lub na stronie produktu na huawei.pl.

Na koniec warto wspomnieć jeszcze, że z promocji mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i prowadzący firmę. Ci pierwsi mogą otrzymać maksymalnie trzy plecaki, natomiast ci drudzy nawet pięć (oczywiście pod warunkiem zakupienia odpowiedniej liczby laptopów Huawei z serii MateBook).

Liczba bonusów jest ograniczona – w puli znajduje się ich 2500 sztuk (wartość każdej to 149 złotych).

Regulamin promocji „Kup produkt z serii MateBook i odbierz plecak Huawei” (PDF)

Źródło: informacja prasowa, Huawei