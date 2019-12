Huawei Mate 20 Pro za rewelacyjne 1799 zł znów w sprzedaży!

Huawei Mate 20 Pro – zeszłoroczny flagowiec chińskiego producenta to sprzęt, który ilekroć pojawia się w promocyjnej cenie, błyskawicznie znika z półek. Właśnie pojawiła się kolejna okazja, by nabyć go w niezwykle korzystnej cenie.

Popularności modelu Mate 20 Pro nie można się dziwić – to w dalszym ciągu jeden z najlepszych smartfonów, którego zalety pozostają nie do przecenienia. Genialne możliwości fotograficzne, bardzo mocne podzespoły i przyciągające wzrok wzornictwo to mile widziane atuty, zwłaszcza, gdy towarzyszy im rozsądna cena.

W promocyjnej cenie nie ma sobie równych

W ostatnich miesiącach ubiegłoroczny flagowiec Chińczyków można było, co najmniej kilkukrotnie, zakupić w niezwykle okazyjnej cenie, często znacznie poniżej 2000 złotych. Mimo, że dostępność urządzenia nieustannie się kurczy, zdarzają się akcje, w ramach których jest ono dostępne. Jedną z pierwszych tego typu promocji było otwarcie oficjalnego sklepu internetowego marki – Huawei.pl. Jakiś czas później smartfon kusił atrakcyjną ceną odwiedzających sklep stacjonarny zlokalizowany w warszawskiej galerii Westfield Arkadia. Tym razem ponownie pojawił się w sklepie internetowym Huawei.

Huawei promuje nowe metody płatności

Akcja promocyjna, w ramach której można dokonać zakupu Mate 20 Pro w okazyjnej cenie związana jest z rozszerzeniem współpracy między sklepem Huawei.pl a firmą PayU o kolejne metody płatności. Od teraz za dokonane w sklepie zakupy będzie można zapłacić również przy pomocy karty kredytowej, e-portfela oraz skorzystać z opcji zakupu na raty PayU.

Raty 0% i urządzenia w obniżonych cenach

W ramach promocji Odliczamy do Sylwestra, do 31 grudnia włącznie, można skorzystać z płatności w 10 nieoprocentowanych ratach. Poza Huawei Mate 20 Pro, który dostępny jest w cenie 1798,90 zł (tylko w kolorze Twilight) w promocji znalazły się, między innymi, następujące urządzenia:

Huawei Mate 20 Lite za 698,20 zł,

Huawei P20 Pro za 1698,20 zł,

Huawei Matebook D za 2299 zł,

Huawei MediaPad T3 10 WiFi za 444 zł.

Pełna lista produktów dostępna jest na stronie internetowej sklepu. Warto również wspomnieć, że do części urządzeń Huawei dodaje voucher na kolejne zakupy w sklepie. W przypadku smartfona Huawei Mate 20 Pro nabywca może liczyć na kupon uprawniający do zniżki w wysokości 100 zł.

Źródło: Huawei