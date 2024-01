Huawei rusza z promocjami na Nowy Rok. Laptopy, smartfony, tablety i smartwatche taniej

Mamy dopiero pierwszy tydzień stycznia, a Huawei już teraz przygotowało promocję, w ramach której można dostać taniej jedne z najlepszych urządzeń producenta. Sprawdźmy, co znalazło się na liście z rabatami.

Promocja Huawei – co kupimy taniej?

Huawei wbija w nowy rok z pierwszą promocją. Żeby wygrzebać się jakoś z elektroniki, która nie „zeszła” w trakcie wyprzedaży świątecznych ;) oferuje rabaty na sprzęty z różnych kategorii. Mamy wśród nich laptopy, smartfony, tablety, zegarki, a nawet… plecak.

Nie dość, że sporo urządzeń dostępnych jest w niższych cenach, to firma oferuje do tego możliwość dokupienia dodatkowych gadżetów taniej niż gdybyśmy chcieli zrobić to osobno. Do takiego zestawu możemy nawet dostać gratisowe etui (o ile wybierzemy odpowiedni sprzęt).

Całość zapowiada się całkiem nieźle i choć ceny nie zawsze są jakoś sensacyjnie niskie, to w wypadku ofert z opisem „Tylko na huawei.pl” rzeczywiście można zaoszczędzić kilka stówek. Poniżej macie pełne zestawienie produktów z ich cenami, a także dodatki, na jakie można liczyć.

Produkt Rekomendowana cena detaliczna Cena promocyjna Najniższa cena z ostatnich 30 dni Prezent Produkty dodatkowe w promocji HUAWEI MateBook D 14 2023

(Intel i5 / 16 GB / 512 GB) Tylko na huawei.pl 3199 złotych 2999 złotych 2999 złotych Etui Mysz Bluetooth za 49 złotych

HUAWEI FreeBuds SE 2 za 159 złotych HUAWEI MateBook D 16 2022

(Intel i5 / 8 GB / 512 GB) 3999 złotych 2799 złotych 2799 złotych Mysz Bluetooth za 49 złotych

HUAWEI FreeBuds SE 2 za 159 złotych HUAWEI MateBook 14 2022

(Intel i5 / 16 GB / 512 GB) Tylko na huawei.pl 4299 złotych 4099 złotych – Etui Mysz Bluetooth za 49 złotych

HUAWEI FreeBuds SE 2 za 159 złotych HUAWEI WATCH Ultimate EXPEDITION + tytanowa bransoleta

Tylko na huawei.pl 3699 złotych 3499 złotych 3499 złotych Waga HUAWEI Scale 3 za 99 złotych

HUAWEI FreeBuds 5i za 299 złotych HUAWEI Watch Fit 2 Classic 799 złotych 649 złotych 649 złotych Waga HUAWEI Scale 3 za 99 złotych

HUAWEI FreeBuds SE 2 za 159 złotych HUAWEI P60 Pro (12 GB / 512 GB) Tylko na huawei.pl 6299 złotych 4999 złotych 4999 złotych Etui HUAWEI Band 8 za 199 złotych

HUAWEI FreeBuds 5i za 299 złotych HUAWEI P60 Pro (8 GB / 256 GB) 5499 złotych 4499 złotych 4499 złotych HUAWEI Mate 50 Pro (8 GB / 256 GB) 5999 złotych 3299 złotych 3499 złotych HUAWEI Band 8 za 199 złotych

HUAWEI FreeBuds 5i za 299 złotych HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi

(6 GB / 128 GB) Tylko na huawei.pl 1399 złotych 1199 złotych 1199 złotych Rysik HUAWEI M-Pencil za 149 złotych HUAWEI MatePad SE Wi-Fi (4 GB / 64 GB) 899 złotych 749 złotych

( z kuponem na stronie produktu) 799 złotych Etui Mysz Bluetooth za 49 złotych Plecak HUAWEI CD66 699 złotych 199 złotych 199 złotych Etui za 9,90 złotych

Jak widać, może szału nie ma, ale jeśli na przykład chcieliśmy kupić Matebooka D 16 2022 w wersji z 8 GB RAM, to nie dostaniemy go nigdzie taniej. W kontekście ceny, którą spotykamy w elektromarketach (2999 złotych), „urwanie” 200 złotych tylko za opcję zakupu w oficjalnym sklepie producenta, jest całkiem sensowne.

Do kiedy trwa promocja?

Huawei nie ukrywa, że część z przeznaczonych na promocję urządzeń może rozejść się bardzo szybko, więc zastrzega, że akcja potrwa do wyczerpania się puli sprzętów. Jeśli taka sytuacja nie nastąpi, to akcja zakończy się do 1 lutego 2024 roku.

Ceny można obniżyć jeszcze bardziej, zapisując się na newsletter huawei.pl, dzięki czemu na wybrane produkty otrzymamy kupon o wartości 50 złotych. Istnieje też opcja dokupienia gwarancji na dany produkt. Wydłużenie jej z 2 do 3 lat jest tymczasowo tańsze o 40%.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Huawei.