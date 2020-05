Promocja: HBO GO na miesiąc za darmo w pełni legalnie, ale wcześniej trzeba coś zjeść

Jako że rząd sukcesywnie znosi kolejne ograniczenia nałożone w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, mamy coraz mniej powodów, aby siedzieć w domu. Jednocześnie wciąż zachęca się nas do zostania w domu i ta promocja z pewnością w tym pomoże, bowiem za darmo i w pełni legalnie można otrzymać dostęp do HBO GO na pełny miesiąc. Wcześniej trzeba jednak… coś zjeść.

Historia HBO GO w Polsce jest długa i pełna nagłych zwrotów akcji. Początkowo ten serwis VOD był częścią większego pakietu, dostępnego wyłącznie w ofercie operatorów telewizyjnych. Sytuacja zmieniła się nieco ponad dwa lata temu, bowiem od 26 marca 2018 roku można wykupić dostęp do tej platformy bez konieczności kupowania w pakiecie innych kanałów HBO. To szczególnie dobra wiadomość dla użytkowników, którzy w ogóle nie mają telewizji – wystarczy dostęp do internetu.

Nowi oglądający mogli też korzystać z HBO GO bez opłat przez miesiąc w ramach okresu próbnego. Okres ten został jednak skrócony we wrześniu 2019 roku do zaledwie tygodnia. To teoretycznie wystarczająco dużo czasu, aby zapoznać się z ofertą serwisu, lecz jednocześnie wciąż mamy w pamięci, że wcześniej było na to więcej czasu.

Klienci po raz kolejni zostali niemile zaskoczeni miesiąc później, bowiem od października 2019 roku wzrosła opłata za subskrypcję – z 19,90 zł do 24,90 zł. Co ciekawe, jeszcze do niedawna w VECTRZE obowiązywała stara cena, lecz od niedawna i tam jest drożej.

HBO GO na miesiąc za darmo w pełni legalnie, ale…

W tej sytuacji każda promocja na dostęp do HBO GO jest więc mile widziana. Dzięki tej możecie dostać aż miesiąc darmowego oglądania wszystkich treści na tej platformie, lecz musicie spełnić jeden warunek. Wcześniej należy bowiem zarejestrować się na portalu Pyszne.pl i złożyć co najmniej dwa zamówienia.

Za każde przyznawane są punkty lojalnościowe w Strefie Premium (jedno = 10 punktów), które później można wymienić na atrakcyjne nagrody. Za 20 punktów dostępny jest jeden bezpłatny miesiąc dostępu do HBO GO. Oferta ta dotyczy również użytkowników, którzy korzystali z okresu próbnego (sprawdziłem – u mnie działa).

Promocja trwa do 31 lipca 2020 roku. Można z niej skorzystać tylko jeden raz.

Źródło: Goodie