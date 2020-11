Tydzień promocji na smartfony, laptopy i komputery Asusa. Można zaoszczędzić nawet 1800 złotych

W oficjalnym sklepie internetowym marki Asus wystartował Black Week. Przez tydzień można kupić wybrane smartfony, laptopy i komputery tego producenta taniej nawet o 1800 złotych.

Mimo że okoliczności są, jakie są, to nie mamy powodów do narzekań, jeśli chodzi o okazje do zaoszczędzenia. Wiele firm przygotowało specjalne promocje z myślą o zbliżającym się Czarnym Piątku, a większość nawet do niego nie czeka i już kilka(naście) dni wcześniej daje możliwość kupienia oferowanych przez siebie produktów/usług w niższych cenach. Jak Asus.

Tydzień promocji na smartfony, laptopy i komputery marki Asus

Asus poinformował, że dziś rozpoczyna się promocja o nazwie „Black Week”, w ramach której wybrane smartfony, laptopy i komputery z oferty tego producenta będzie można kupić w obniżonych cenach. Nie trzeba się jednak aż nadto spieszyć, bo jest trochę czasu na zastanowienie i przemyślenie zakupu – w sumie aż osiem dni, gdyż oferta ma obowiązywać do 30 listopada 2020 roku.

Promocja „Black Week” w oficjalnym sklepie internetowym marki Asus

Jeśli chodzi o smartfony, w obniżonych cenach dostępne są:

ZenFone 7 8 GB/128 GB za 2899 złotych,

ZenFone 7 Pro 8 GB/256 GB za 3299 złotych,

ROG Phone 3 Strix Edition 8 GB/256 GB za 3499 złotych,

ROG Phone 3 12 GB/512 GB za 4299 złotych,

ROG Phone 3 16 GB/512 GB za 4699 złotych.

To jednak nie wszystko, co przygotował producent, bo w ramach „Black Week” w oficjalnym sklepie internetowym marki można kupić również masę innych urządzeń. Osoby, które zdecydują się na jeden z klasycznych laptopów, będą mogły zaoszczędzić do 500 złotych.

Jeszcze większy rabat czeka na klientów, którzy wybiorą komputer stacjonarny (desktop lub All-In-One) – ich ceny obniżono nawet o 1200 złotych. Najwięcej można natomiast zaoszczędzić przy zakupie laptopa gamingowego – producent podaje, że ROG Zephyrus G14 dostępny jest o 700 złotych taniej, ROG Strix SCAR III o 900 złotych, a dwuekranowy ROG Zephyrus Duo 15 aż o 1800 złotych taniej!

W przypadku laptopów gamingowych warto jeszcze dodać, że przy zakupie modelu z serii ROG w oficjalnym sklepie internetowym marki można (podczas składania zamówienia) przedłużyć gwarancję Asus Premium Care o kolejny rok za jedną złotówkę.

Regulamin promocji „Dołącz do Republiki Graczy” (PDF)

Te wiadomości mogą Cię zainteresować: