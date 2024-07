iRobot zapowiada nowego robota sprzątającego. Warto na niego poczekać

Marka iRobot zapowiedziała wprowadzenie nowego robota sprzątającego. W związku z tym, że model Roomba Combo 10 Max ma być tym najbardziej zaawansowanym technologicznie w ofercie, to jak najbardziej możemy stwierdzić, że warto czekać na wdrożenie go do sprzedaży.

Co zaoferuje Roomba Combo 10 Max?

Czytając informacje podawane przez producentów, można odnieść wrażenie, że dziś prawie każdy produkt, w którym znajdziemy nawet odrobinę elektroniki, jest w mniejszym lub większym stopniu smart. Nie może zabraknąć modnej ostatnio sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Oczywiście robot sprzątający Roomba Combo 10 Max wpisze się w obecne trendy.

Jak podaje iRobot, omawiane urządzenie wyposażone będzie w system operacyjny iRobot OS i system nawigacji PrecisionVision, co w połączeniu z możliwością uczenia maszynowego, sprawi, że Roomba Combo 10 Max stworzy mapę domu 7 razy szybciej (w porównaniu do poprzedniej technologii mapowania iRobot) i automatycznie oznaczy każdy typ pomieszczenia.

Zastosowany system pozwoli identyfikować i omijać 80 typów przeszkód, takich jak: buty, przewody, skarpetki czy „niespodzianki” pozostawione przez psa. Nie powinniśmy więc obawiać się o trudności i problemy podczas sprzątania domu przez robota. Możemy nawet zlecić mu zadanie i zająć się innymi sprawami.

Skoro już poruszyliśmy temat wydawania poleceń, to należy dodać, że można będzie to zrobić za pomocą głosu – wspierani będą popularni asystenci, jak chociażby: Alexa, Siri czy Asystent Google.

Robota Roomba Combo 10 Max wyposażono w ulepszoną technologię mopowania z aktywnym szorowaniem Smart Scrub, co ma zapewnić lepsze czyszczenie dywanów. Takie rozwiązanie sprawi, że robot będzie naśladować pracę człowieka, jeżdżąc w przód i w tył ze stałym naciskiem i dwa razy głębszym szorowaniem w porównaniu do standardowego trybu odkurzania i mopowania trudnych plam. W ten sposób iRobot jeszcze lepiej powinien poradzić sobie z uporczywymi zabrudzeniami, np. zaschniętymi plamami z kawy. Na pokładzie znalazła się jeszcze funkcja Carpet Boost, dzięki której robot automatycznie zwiększy moc ssącą po wykryciu dywanów.

Zaletą ma być również 4-stopniowy system sprzątania. Obejmuje on szczotkę boczną do dokładnego czyszczenia narożników, podwójne gumowe szczotki, które dostosują się do różnych rodzajów podłoża oraz zapobiegną wplątywaniu się sierści zwierząt, a także o 100% większą moc ssącą (w porównaniu do robotów Roomba Combo z serii i).

W celu możliwie najbardziej skutecznego wykrywania brudu producent wprowadził technologię Enhanced Dirt Detect opartą na kamerze. iRobot chwali się, że rozwiązanie rozpozna duże skupiska brudu do 8 razy częściej względem dotychczasowej technologii Dirt Detect.

Stacja dokująca AutoWash ma naprawdę sporo zalet

Ważnym towarzyszem nowego robota, podczas „przygód” związanych ze sprzątaniem domu, będzie stacja dokująca AutoWash. Baza gromadzi zabrudzenia nawet z 60 dni oraz mieści do 7 dni zapasu wody do mopowania, prania nakładki mopującej i samoczyszczenia. Ponadto zebrane nieczystości opróżniane są do szczelnego worka Allergen Lock, który zatrzymuje do 99% alergenów, pyłków oraz pleśni, a także automatycznie zamyka się podczas wymiany.

Stacja AutoWash posiada cykl automatycznego czyszczenia po każdym zakończonym cyklu sprzątania, dzięki czemu jej konserwacja nie wymaga ingerencji człowieka. W utrzymaniu czystości bazy pomaga również jej modułowa budowa. Element czyszczący możemy łatwo wyjąć i opłukać pod bieżącą wodą. Dzięki temu mamy pewność, że robot będzie zawsze czysty i gotowy do pracy. Arkadiusz Grochowski, Wiceprezes Zarządu firmy DLF, autoryzowanego dystrybutora marki iRobot w Polsce

Należy jeszcze dodać, że model Roomba Combo 10 Max będzie uczyć się wnętrza i nawyków użytkownika oraz planować nowe cykle na podstawie poprzednich zadań sprzątania, zaczynając pracę od najbrudniejszych pomieszczeń. Potrafi on również automatycznie wybrać jeden z trybów sprzątania – odkurzanie, odkurzanie i mopowanie lub samo mopowanie. Nowy robot sporo zadań wykona sam, więc użytkownik nie jest męczony wieloma powiadomieniami. Dodatkowo można aktywować specjalny tryb „Nie przeszkadzać”, aby wyciszyć wszystkie głośne funkcje.

Jak podaje iRobot, premiera modelu Roomba Combo 10 Max ze stacją AutoWash odbędzie się w sierpniu 2024 roku. Ile trzeba będzie zapłacić za taki sprzęt? W oficjalnym sklepie urządzenie wraz ze stacją zostało wycenione na 6799 złotych.