Naprawa tego Huawei kosztuje tyle, co iPhone 15 Pro

Smartfony to urządzenia bardzo narażone na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Ceny części zamiennych do niektórych modeli mogą naprawdę zaszokować. Okazuje się, że koszt naprawy składanego smartfona Huawei może wynieść więcej, niż zakup nowego iPhone 15 Pro. Jakie części zamienne producent wycenił tak wysoko?

Huawei Mate X5 Edycja Kolekcjonerska. Co to za smartfon?

Na początek krótko przypomnijmy, co oferuje smartfon, którego części zamienne zostały wycenione bardzo wysoko. Huawei Mate X5, to kolejny składak chińskiego producenta. Jego zewnętrzny wyświetlacz to 6,4-calowy OLED LTPO o rozdzielczości 2504 x 1080 pikseli i częstotliwości próbkowania dotyku do 300 Hz. Z kolei po rozłożeniu urządzenie może pochwalić się ekranem o przekątnej 7,85 cala, rozdzielczości 2496 x 2224 pikseli, proporcjach 8:7,1 i częstotliwości próbkowania dotykowego do 240 Hz. Oba wyświetlacze gwarantują odświeżanie na poziomie 120 Hz.

Chociaż producent nie podał, jaki procesor znalazł się pod maską tego smartfona, to mówi się o tym, że jest to Kirin 9000s, znany z serii Mate. Jeśli chodzi o edycję kolekcjonerską tego urządzenia, to charakteryzuje się ona tym, że chipset współpracuje w niej z 16 GB RAM i 1 TB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Huawei Mate X5 został wyposażony w 8 Mpix kamerkę do selfie. Z kolei na tylnym panelu znalazł się potrójny zestaw aparatów: 50 Mpix (aparat główny), 13 Mpix (do zdjęć ultratraszerkokątnych) oraz 12 Mpix teleobiektyw. Za dostarczanie energii do urządzenia odpowiada 5060 mAh akumulator, wspierający ładowanie przewodowe o mocy 66 W oraz bezprzewodowe o mocy 50 W.

Wśród pozostałych elementów specyfikacji warto wymienić tutaj dwukierunkową łączność satelitarną i certyfikat ochrony IPX8. Mimo wszystko trzeba przyznać, że nie jest to jakiś wyjątkowy smartfon, do którego części zamienne mogłyby kosztować aż tyle, co nowy smartfon Apple. Rzeczywistość pokazuje jednak, że może być inaczej.

Huawei Mate X5 (fot. GizmoChina)

Naprawa droższa niż iPhone 15 Pro

Portal Gizmochina podaje, że Huawei opublikował na swojej stronie internetowej listę części zamiennych do swojego najnowszego składanego smartfona wraz z ich cenami, które mogą przyprawić o zawrót głowy. Tym bardziej że naprawa Edycji Kolekcjonerskiej Huawei Mate X5 może kosztować więcej niż najnowsze smartfony Apple.

Jako przykład serwis podaje ekran główny, który w standardowej edycji Mate X5 kosztuje 5199 juanów (~3100 złotych), a nowy wyświetlacz na obudowie kosztuje kolejne 999 juanów (~595 złotych). To oznacza, że sumaryczna cena tych dwóch części jest wyższa niż cena podstawowego modelu iPhone’a 15 w Chinach, która zaczyna się od 5999 juanów (~3570 złotych). Robi wrażenie, prawda? To jednak jeszcze nie koniec, ponieważ części do Edycji Kolekcjonerskiej tego smartfona są jeszcze droższe.

Nowy wyświetlacz główny do edycji kolekcjonerskiej Mate X5 został wyceniony na 5599 juanów (~ 3335 złotych). Najdroższa ze wszystkich części zamiennych jest płyta główna, która kosztuje 7399 juanów (~4400 złotych). Jeśli dodamy do tego jeszcze koszt związany z jej wymianą, to okaże się, że cena takiej naprawy wyniesie więcej niż zakup nowego iPhone’a 15 Pro, którego cena w Chinach zaczyna się od 7999 juanów (~ 4760 złotych).

Oczywiście są to ceny dotyczące napraw pogwarancyjnych. Niemniej jednak może budzić to spore obawy wśród użytkowników Huawei Mate X5, przede wszystkim ze względu na dość delikatną naturę składanych smartfonów. Może się okazać, że w razie awarii po okresie gwarancji naprawa tego modelu stanie się zwyczajnie nieopłacalna.