Wielka wojna procesorów czas start. Który flagowy CPU jest lepszy?

Qualcomm i MediaTek zaprezentowali swoje nowe flagowe układy, wyznaczając tym nowe granice wydajności na rynku mobilnym. Snapdragon 8 Elite Gen 5 i Dimensity 9500 mają za zadanie zdominować topowe smartfony, ale tylko jeden z nich wygrywa w najważniejszych kategoriach.

Procesor Snapdragona dominuje w CPU, MediaTek broni się GPU

Nowy Snapdragon 8 Elite Gen 5 bazuje na architekturze Oryon i wykorzystuje konfigurację rdzeni 2+6, z dwoma jednostkami głównymi o taktowaniu 4,6 GHz oraz sześcioma rdzeniami o częstotliwości 3,62 GHz.

W testach Geekbench 6 (przeprowadzonych w smartfonie Honor Magic 8) chipset Qualcomma osiąga 3634 punkty w trybie single-core oraz 10813 punktów w multi-core, co oznacza odpowiednio 15% i 12% przewagi nad układem Dimensity 9500 (testy przeprowadzone na smartfonie Vivo X300 Pro), którego wyniki to 3177 punktów i 9701 punktków. MediaTek zastosował konstrukcję z jednym rdzeniem C1-Ultra 4,21 GHz, trzema C1-Premium 3,5 GHz i czterema C1-Pro 2,7 GHz, co w praktyce okazało się mniej efektywne.

Również w benchmarku AnTuTu Snapdragon wygrywa, uzyskując 4166339 punktów, czyli o 4% więcej niż Dimensity, który wykręcił 4011932 punktów. Różnica jest jednak znacznie bardziej widoczna w części CPU. Snapdragon notuje 1213845 punktów, co daje 16% przewagi nad MediaTekiem, który uzyskał 1043247 punktów. W teście UX Qualcomm również wyprzedza konkurenta (913590 punktów vs 790449 punktów).

MediaTek notuje natomiast delikatną przewagę w GPU (1510982 punkty vs 1468351 punktów dla Snapdragona, co oznacza różnicę na poziomie 3%. Dimensity 9500 korzysta z układu Mali-G1 Ultra MP12 i technologii HyperEngine, oferując przy tym wsparcie dla ray tracingu, podobnie jak Adreno 840 w Snapdragonie. Różnice w praktycznym działaniu w grach mogą być minimalne, ale wciąż warto je odnotować.

Oba chipy wykonane są w litografii TSMC 3 nm (N3P) i wspierają pamięci LPDDR5X do 5,3 GHz oraz pamięć w standardzie UFS 4.1.

AI, kamera i łączność, czyli różnice tkwią w detalach

W obszarze sztucznej inteligencji Qualcomm postawił na ulepszonego Hexagona, który ma być o 37% szybszy i 16% bardziej energooszczędny niż w poprzedniku. Nowością są funkcje AI, które mają przyspieszyć zadania wymagające kontekstowej analizy. MediaTek odpowiada NPU 990, który według producenta działa dwukrotnie szybciej niż w Dimensity 9300 i oferuje 56% mniejsze zużycie energii przy szczytowym obciążeniu.

Również przetwarzanie obrazu w obu chipach doczekało się znaczących ulepszeń. Snapdragon 8 Elite Gen 5 wykorzystuje Qualcomm Spectra z 20-bitową obsługą HDR, nagrywaniem w 8K i nowym systemem APV, który jako pierwszy umożliwia niestratne nagrywanie wideo. Dimensity 9500 wyposażono w Imagiq 1190 ISP, który korzysta z NPU do zaawansowanego śledzenia ostrości i redukcji szumów.

Jeśli chodzi o łączność, przewagę po stronie 5G ma Snapdragon z modemem X85 oferującym do 12,5 Gbps pobierania i 3,7 Gbps wysyłania. MediaTek ogranicza się do 7,4 Gbps, ale nadrabia w Wi-Fi 7, osiągając prędkość do 7,3 Gbps vs 5,8 Gbps u Qualcomma. Oba chipy obsługują Bluetooth 6.0 i zgodność z 3GPP Release 17.