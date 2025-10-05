Wielkie zmiany w Ryanair. Zapoznaj się z nimi przed lotem

Ryanair wprowadza dwie ważne nowości, które wpłyną na podróżowanie milionów pasażerów. Z jednej strony irlandzki przewoźnik wprowadził możliwość płatności Blikiem, a z drugiej szykuje się do całkowitego przejścia na cyfrowe karty pokładowe.

Płatność Blik już dostępna

Od października 2025 roku pasażerowie Ryanair w Polsce mogą płacić za bilety przy użyciu Blika. To ukłon w stronę 18 milionów użytkowników tego systemu, który od lat jest jedną z najpopularniejszych metod płatności mobilnych w kraju.

Opcja dostępna jest zarówno w aplikacji mobilnej, jak i na stronie internetowej przewoźnika. Proces rezerwacji jest prosty: wystarczy wybrać Blik jako metodę płatności, wpisać sześciocyfrowy kod wygenerowany w aplikacji bankowej i zatwierdzić transakcję. Pieniądze trafiają na konto przewoźnika niemal natychmiast, co skraca czas całej operacji do kilkunastu sekund.

Największą zaletą płatności Blikiem jest wygoda i bezpieczeństwo. Pasażerowie nie muszą teraz podawać numerów kart, a całość odbywa się bezpośrednio w aplikacji bankowej. Co ważne, płatność działa w różnych walutach, ponieważ bank automatycznie dokonuje przewalutowania. Opcja dostępna jest jednak wyłącznie dla klientów z Polski.

Warto dodać, że w przeciwieństwie do płatności kartą, Blik nie oferuje mechanizmu chargeback, czyli możliwości odzyskania pieniędzy w przypadku problemów z usługą. Dodatkowo, korzystając z Blika, pasażerowie tracą możliwość zbierania mil lotniczych czy punktów lojalnościowych przypisanych do transakcji kartowych.

Cyfrowe karty pokładowe już od listopada

Drugą dużą zmianą, o ile nie większą, jest decyzja o odejściu od papierowych kart pokładowych. Od 3 listopada 2025 roku, wraz z rozpoczęciem zimowego rozkładu lotów, Ryanair wprowadzi wyłącznie cyfrowe karty dostępne w aplikacji myRyanair. Obecnie już 80% pasażerów korzysta z tego rozwiązania, więc przewoźnik uznał, że nadszedł czas na całkowitą cyfryzację.

Zmiana przyniesie kilka korzyści. Po pierwsze, pozwoli wyeliminować opłaty za odprawę na lotnisku, ponieważ wszyscy pasażerowie będą musieli odprawiać się online. Po drugie, przewoźnik ograniczy zużycie papieru o ponad 300 ton rocznie.

Dodatkowo przewoźnik podkreśla, że aplikacja myRyanair oferuje szereg praktycznych funkcji, np. powiadomienia o statusie lotu i bramki, aktualizacje w czasie rzeczywistym czy możliwość zamawiania posiłków.