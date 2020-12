Prison Architect za darmo! Nie zostało jednak wiele czasu

Nie tak dawno gra Prison Architect obchodziła swoje piąte urodziny i mieliśmy okazję zagrać w nią za darmo, ale tylko do jakiegoś czasu. Tym razem symulator więzienia możemy otrzymać za darmo… na zawsze! Wystarczy parę kliknięć! A przy okazji może wrzucicie coś więcej do koszyka?

Jeżeli jesteście fanami symulacji czy strategii i macie ochotę pokierować rygorystycznym więzieniem, to Prison Architect jest tytułem dla Was. Szczerze nie przypominam sobie, żeby któraś z innych gier dotąd na to pozwalała, a ta zdaje się robić to najlepiej. Oferuje co najmniej 10 godzin kampanii i otwarty tryb rozgrywki, w którym zbudujemy więzienie naszych marzeń. Możemy nawet spróbować z niego uciec.

Prison Architect do odebrania za darmo na świątecznej wyprzedaży GOG

Do 4 stycznia 2021 roku trwa świąteczna wyprzedaż na rodzimej platformie GOG, która liczy sobie ponad 3300 okazji do 91% taniej – tak informuje nas strona główna.

Zwykle najlepszą okazją jest jednak to, co możemy otrzymać za darmo. W ramach wspomnianej wyprzedaży, wszyscy chętni mogą odebrać grę Prison Architect za darmo, wchodząc na jej dedykowaną stronę i dodając ją do konta.

Tylko że w tym wypadku musimy się pospieszyć. Prison Architect będzie dostępne za darmo tylko do 19 grudnia, do godziny 15:00 czasu polskiego.

O tym tytule mogliśmy usłyszeć po raz pierwszy już w 2012 roku, ale dopiero trzy lata później miał on oficjalną premierę – to stąd niedawne, piąte urodziny. Prison Architect może pochwalić się bardzo pozytywnymi opiniami, bo według Steam gry nie polubiła tak naprawdę tylko co dziesiąta osoba. A jeśli należycie do pozostałej dziewiątki, na pewno ucieszy Was fakt, że gra otrzymała dodatki, które rozwijają m.in. kadrę psychiatryczną więzienia czy pozwalają utworzyć więzienie na wyspie.

