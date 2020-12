GeForce NOW – graj w Cyberpunk 2077 z Ray Tracingiem gdzie chcesz i na czym chcesz

Akcja partnerska

Przełom bieżącego roku zapowiada się być czasem, w którym sporo z nas będzie mogła się cieszyć dużą dawką wolnego czasu. Z jednej strony urlop świąteczny (czy też przerwa świąteczna w szkole / na uczelni), z drugiej – styczniowe ferie zimowe. To dobry czas, by zainteresować się graniem w chmurze dzięki usłudze NVIDIA GeForce NOW. Niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz i w posiadaniu jakiego sprzętu jesteś.

Czym jest GeForce NOW?

GeForce NOW to nic innego, jak usługa streamingu gier komputerowych, dzięki której możemy grać nawet w najnowsze gry – w tym w tytuły AAA – na właściwie najtańszych konfiguracjach sprzętowych (o tym za chwilę). Platforma umożliwia nam granie w gry bez konieczności instalowania ich na dysku naszego komputera, telefonu czy tabletu – wszystko dzieje się w chmurze. Ma to sporo zalet, spośród których chyba najważniejszymi są: brak zamartwiania się o wolną przestrzeń dyskową (z czym przecież często jest problem) oraz brak konieczności instalowania aktualizacji gier, gdy takowe się pojawiają – wszystko dzieje się po stronie usługi.

Skąd biorą się te wszystkie tytuły, w które możemy grać? Z naszych bibliotek z najpopularniejszych platform gier – takich jak Epic Games Store, GOG, Steam czy Ubisoft Connect. Oznacza to, że jeśli już jesteście w posiadaniu jakiejś gry na jednej z wymienionych platform, aby zagrać za pomocą GeForce NOW nie musicie kupować jej ponownie.

To z kolei sprowadza się do prostego wniosku: w tytuły AAA przez GeForce NOW możecie grać już w dniu ich rynkowej premiery! Dokładnie tak było w przypadku świeżego Cyberpunk 2077 czy Watch Dogs: Legion. A kolejne przykłady można mnożyć.

Aktualnie obsługiwanych jest ponad 750 gier, a co tydzień pojawiają się kolejne. Co więcej, kilkadziesiąt gier dostępnych jest całkowicie za darmo – free to play. A żeby tego było mało, GeForce NOW oferuje również wsparcie dla darmowych gier rozdawanych przez Epic Games Store, dzięki czemu w szybki i łatwy sposób można poszerzyć swoją bibliotekę gier.

Brzmi świetnie – a ile to wszystko kosztuje?

Niedużo. Albo nic. Wszystko zależy od Ciebie. W wersji darmowej, usługa umożliwia rozgrywkę podczas godzinnej sesji. Dodatkowo, żeby zagrać, należy poczekać na swoją kolej.

Opcje płatne są dwie. Wersja Founders w subskrypcji płatnej co miesiąc, za 25 złotych miesięcznie, oferuje priorytetowy dostęp, dłuższą sesję oraz dostępność RTX On – tak, tak, ray tracing w czasie rzeczywistym. Oczywiście również w Cyberpunk 2077!

Wersja Founders płatna z góry za pół roku (za 125 złotych za sześć miesięcy) daje nam to samo, co w poprzednim pakiecie, plus miesiąc grania gratis. Wszelkie szczegóły znajdziecie na stronie GeForce NOW.

GeForce NOW umożliwia granie w jakości Full HD z Ray Tracingiem na tańszych konfiguracjach sprzętowych, w tym na używanych laptopach czy nawet Chromebookach, które przecież nie są kojarzone z graniem w gry właściwie w ogóle. A to oznacza, że jest to aktualnie najtańsza możliwość ogrywania Cyberpunka 2077 – nie trzeba do tego bowiem wypasionego sprzętu, najnowszych laptopów czy pecetów z kartami graficznymi z najwyższej półki. Wystarczy podstawowy laptop i, co bardzo istotne, dobre łącze internetowe – bo bez tego ani rusz.

Usługa stale się rozwija – i wciąż nie powiedziała ostatniego słowa

Po wielu długich miesiącach testów, w tym również otwartej dla wszystkich bety, przyszła pora na premierę GeForce NOW w wersji finalnej – dokładnie 4 lutego 2020 roku, co ważne, od razu można było z niej korzystać w Polsce! Od tego czasu dostępna jest na pecetach, MacBookach, urządzeniach (smartfonach i tabletach) z Androidem oraz NVIDIA Shield TV.

Kolejne miesiące bieżącego roku to nieustanny rozwój usługi. Jeśli uważnie śledzicie Tabletowo, doskonale wiecie, że w sierpniu dostęp do GeForce NOW uzyskały Chromebooki, a w listopadzie – urządzenia działające pod kontrolą iOS (w obu przypadkach za pośrednictwem dedykowanej strony https://play.geforcenow.com/).

Wymagania techniczne GeForce NOW

Wiecie już zatem, że grać wykorzystując GeForce NOW możecie właściwie na każdym sprzęcie. Jakie są zatem wymagania techniczne?

komputery PC: system Windows 7 64-bit lub nowszy, 4 GB RAM, co najmniej dwurdzeniowy procesor o taktowaniu nie niższym niż 2,0 GHz, wsparcie dla Directx 11,

Apple Mac: macOS 10.10 i nowsze,

NVIDIA SHIELD TV: modele z 2015, 2017 i 2019 roku, wersje Base i Pro,

urządzenia z systemem Android: Android 5.0, 2 GB RAM, pad (rekomendowane: SHIELD controller, Razer Raiju Mobile, Razer Junglecat, Steelseries XL, Steelseries Stratus Duo, DualShock 4 lub pad od Xboksa),

mobilny sprzęt Apple: iOS 14.2 lub nowszy w przypadku iPhone’ów lub iOS 14 lub nowszy w przypadku iPadów oraz pad (rekomendowane: Razer Kishi, Rotor Riot, SteelSeries Nimbus, Gamevice, DualShock 4, Xbox One Wireless, Xbox One Elite Series 2).

Jak sami widzicie, wymagania nie są wcale wysokie. Ba, zostały skrojone tak, by właściwie każdy mógł cieszyć się rozgrywką na posiadanym przez siebie sprzęcie.

Oczywiście nie bez znaczenia jest również połączenie internetowe, bo to właściwie ono będzie odgrywało największą rolę – od niego zależy, w jakiej jakości rozgrywka będzie możliwa. Jak informuje NVIDIA, rozgrywka w 720p przy 60 FPS jest możliwa wykorzystując łącze o przepustowości 15 Mbps, a w 1080p przy 60 FPS – łącza o przepustowości 25 FPS (najlepiej po kablu). Jeśli jednak chcecie łączyć się bezprzewodowo lub jest to jedyna dostępna opcja, zalecane jest połączenie przez sieć 5 GHz.

Jeśli nie jesteście pewni czy Wasze łącze internetowe uciągnie strumieniowanie ulubionych gier lub po prostu chcecie sprawdzić, jakiej jakości możecie się spodziewać (a do tego zachęcam) – koniecznie użyjcie narzędzia wbudowanego w usługę GeForce NOW. Za jego pomocą zweryfikujecie jakość swojego łącza, a przede wszystkim – połączenie między Waszą siecią a serwerami NVIDIA. Dużą rolę odgrywa tu nie tylko sama prędkość, ale i opóźnienia, tak istotne podczas grania w chmurze.

Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że w pierwszym kwartale 2021 NVIDIA zamierza udostępnić GeForce NOW na wszystkie urządzenia wykorzystujące przeglądarkę Chrome – w tym na komputery z systemem Linux!

A na sam koniec zostawiłam wrażenia z użytkowania GeForce NOW. Konrad jakiś czas temu dogłębnie przetestował GeForce NOW na kilku urządzeniach. Jeśli jesteście ciekawi, jak usługa poradziła sobie na średniopółkowym sprzęcie mobilnym, dziesięcioletnim MacBooku czy pececie ze zintegrowaną kartą graficzną, z grami takimi, jak chociażby Destiny 2, koniecznie zajrzyjcie do tego wpisu. Spojler: jest świetnie!

A jeśli sami korzystaliście z GeForce NOW, dajcie znać jak tam wrażenia.

Materiał powstał przy współpracy z NVIDIĄ