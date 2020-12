Każdy może być impostorem. Among Us ląduje na konsoli Nintendo Switch

Among Us, mimo prawdziwego wysypu znakomitych tytułów w tym roku, jest uznawane za najważniejszą grę minionych miesięcy. Zdobyła ona nieprawdopodobną popularność i jest jedną z najczęściej streamowanych produkcji podczas pandemii. Teraz trafia na konsole Nintendo Switch.

Among Us podbija kolejne platformy

Po nieoczekiwanym sukcesie na komputerach PC i – co chyba ważniejsze – urządzeniach mobilnych, Among Us stało się dostępne na Nintendo Switch. To pierwsza konsola, na jakiej można zagrać we wciągającą produkcję InnerSloth.

SURPRISE!!!



✨ Among Us is out NOW on the Nintendo Switch ✨



🚀 Cross platform play

🚀 Online and local multiplayer

🚀 Play at home or on the go as you jet off into space with your crewmates

💔 So… much… betrayal…



Get it here: https://t.co/DMlOCguSbO pic.twitter.com/l3fbtnvl3B — Among Us (@AmongUsGame) December 15, 2020

Among Us dostępny jest na stronie Nintendo w cenie 5 dolarów. Zapewnia rozgrywkę w trybie lokalnym oraz online, międzyplatformowo. Warto pamiętać, że niedawno gra trafiła także do GeForce NOW.

Among Us hitem podczas pandemii

Wydana w 2018 gra przeżywa swój renesans, wielokrotnie przekręcając liczniki pobrań w sklepach App Store oraz Google Play. Łącznie z platformą Steam, pobrano ją już jakieś 20 milionów razy. Dla niewielkiego studia deweloperskiego, taki sukces sprawia, że 2020 rok twórcy będą wspominać lepiej niż dobrze.

Zbiórka! Tym razem na Nintendo Switch

W ubiegłym tygodniu na corocznej imprezie The Game Awards, Among Us zyskało nagrody w kategoriach najlepsza gra wieloosobowa oraz najlepsza gra mobilna. To o tyle interesujące, że jej premiera miała miejsce dwa lata temu. Przy okazji na TGA zaprezentowano nową planszę – The Airship. Trafi ona do gry na początku przyszłego roku.

Niewykluczone, że Among Us częściowo zawdzięcza swój sukces specyficznemu okresowi pandemicznemu, w którym więcej czasu przebywamy w domach. Tak czy siak, switchowcy bardzo się cieszą na wieść, że będą mogli wykorzystać wreszcie swoje konsole do rujnowania przyjaźni i okłamywania swoich znajomych podczas rozgrywki w Among Us. Ale taki już jest los impostora.