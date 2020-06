ZTE Axon 11 SE 5G powalczy z Xiaomi Mi 10 Lite 5G, bo też jest niedrogi, a ciekawy

Smartfony z modemami 5G, zgodnie z przewidywaniami obserwatorów rynku, bardzo szybko stają się coraz tańsze. Jest to możliwe dzięki pojawieniu się mniej drogich procesorów. W jeden z takich został wyposażony ZTE Axon 11 SE 5G, dzięki czemu nie trzeba za niego zapłacić majątku.

ZTE Axon 11 SE 5G – specyfikacja

Skoro wspomniałem o procesorze, to zacznę właśnie od niego. Na pokładzie tego smartfona umieszczono ośmiordzeniowy (4x ARM Cortex-A76 2,0 GHz + 4x ARM Cortex-A55 2,0 GHz; 7 nm) układ MediaTek Dimensity 800 z grafiką ARM Mali-G57 MC4. Mimo że SoC ten miał swoją premierę na początku 2020 roku, ZTE Axon 11 SE 5G jest dopiero jednym z pierwszych urządzeń weń wyposażonych.

Właściciele tego modelu dostaną też do dyspozycji od 6 GB do 8 GB LPDDR4x RAM i od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1, a także wyświetlacz LCD o przekątnej 6,53 cala, proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli. Producent chwali się, że odwzorowuje on 97% barw z palety NTSC, a otwór w lewym górnym rogu ma średnicę zaledwie 3,56 mm. Deklarowany przez ZTE współczynnik screen-to-body ratio wynosi 90,8%.

ZTE Axon 11 SE 5G oferuje również pojedynczy aparat o rozdzielczości 16 Mpix z przysłoną f/2.0 na przodzie i poczwórny 48 Mpix (f/1.79) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 120° + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro + 2 Mpix (f/2.4) do wykrywania głębi. Moduł dysponuje dodatkowo technologią antywstrząsową opartą na żyroskopie (takiego określenia używa ZTE) i może nagrywać wideo w 4K. Na panelu tylnym znajduje się też czytnik linii papilarnych.

W przypadku ZTE Axon 11 SE 5G warto jeszcze wspomnieć o kilku innych rzeczach. Po pierwsze, smartfon oferuje 3,5 mm złącze słuchawkowe, inteligentny wzmacniacz Smart PA i rozwiązanie o nazwie DTS:X Ultra – osoby ceniące sobie dobrej jakości dźwięk powinny być więc usatysfakcjonowane. Po drugie, w tym smartfonie zastosowano komorę z cieczą, która pokrywa 100% powierzchni płyty głównej oraz 35% baterii (łącznie 7248 mm²) i jest w stanie obniżyć temperaturę urządzenia nawet o 9°C.

Po trzecie, działanie ZTE Axon 11 SE 5G wspiera silnik Z-Booster 2.0 AI, który optymalizuje i w razie potrzeby zwiększa wydajność smartfona. Działa on w wielu obszarach, m.in. wykorzystuje „nowy” system plików, uczy się zachowań i zwyczajów użytkownika oraz zapamiętuje sposób używania przez niego aplikacji, dzięki czemu te najczęściej otwierane będą się ładować szybciej. Dzięki tak zaawansowanej technologii opartej na Sztucznej Inteligencji, urządzenie powinno działać też dłużej na pojedynczym ładowaniu.

A skoro o tym mowa, to ZTE Axon 11 SE 5G zasilany jest przez akumulator o pojemności 4000 mAh. Smartfon ma wymiary 162,7×76,3×8,8 mm. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem MiFavor UI 10.1.

ZTE Axon 11 SE 5G – cena

Ceny smartfona za wersję z 6 GB RAM 128 GB pamięci wbudowanej ustalono na 1998 juanów (równowartość ~1150 złotych). Za wariant z 8 GB RAM i 128 GB przestrzenią na pliki użytkownika trzeba będzie zapłacić 2298 juanów (~1320 złotych), zaś za konfigurację 8 GB/256 GB – 2598 juanów (~1490 złotych).

Dla porównania, Xiaomi Mi 10 Lite 5G ma kosztować w Europie 349 euro, natomiast w Polsce (podobno) 1799 złotych. Gdyby ZTE Axon 11 SE 5G trafił do naszego kraju i nawet był zauważalnie droższy niż w Chinach, to i tak nie powinien być sprzedawany za wyższą kwotę niż smartfon Xiaomi.

Nie wiadomo jednak, jakie są szanse na wejście ZTE Axon 11 SE 5G do Polski, bowiem producent niby u nas funkcjonuje, ale niezbyt prężnie, dlatego trudno zgadnąć, jak postąpi w przypadku tego modelu.

