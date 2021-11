Vivo Y15A i Vivo Y15S to niemal te same smartfony, ale różnią się systemem

Vivo Y15A to najnowszy budżetowy smartfon chińskiego producenta, który trafił na filipiński rynek. Co ciekawe, w tym samym czasie w Indonezji swoją premierę miał Vivo Y15S. Oba modele są do siebie bardzo podobne, aczkolwiek coś je różni.

Specyfikacja techniczna Vivo Y15A i Vivo Y15S

Oba smartfony zostały wyposażone w 6,51-calowy wyświetlacz LCD IPS o rozdzielczości HD+ (720×1600 pikseli) i standardowym odświeżaniu na poziomie 60 Hz. Ekran ma wcięcie w kształcie kropli wody, w której znalazł się aparat do zdjęć selfie z sensorem o rozdzielczości 8 Mpix.

Z tyłu został zaś zamontowany zestaw dwóch obiektywów – główny ma 13 Mpix matrycę, natomiast drugi 2 Mpix i służy do zdjęć makro. Przy aparatach nie mogło zabraknąć dodatkowej doświetlającej diody LED.

źródło: Vivo

Sercem urządzeń będzie ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P35, zbudowany z ośmiu rdzeni ARM Cortex-A53 taktowanych zegarem do 2,3 GHz. Ma on też na pokładzie zintegrowany układ graficzny IMG PowerVR GE8320 o częstotliwości 680 MHz. Procesor jest wspierany 3 GB lub 4 GB pamięci operacyjnej wraz z 32 GB lub 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Zaplecze połączeniowe jest niemal kompletne, bowiem smartfony wspierają dwupasmowe Wi-Fi (2,4 i 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS oraz 4G z funkcją VoLTE. Niestety zabrakło tu modułu NFC. Ponadto nowe budżetowce Vivo mają czytnik kart microSD, skaner linii papilarnych, slot dual SIM, port audio Jack 3,5 mm i złącze micro USB.

Oba modele są zasilane przez akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe maksymalnie z mocą 10 W.

Jak widać, smartfony są niemalże identyczne, natomiast różnią się od siebie systemem operacyjnym i ilością pamięci operacyjnej. Vivo Y15s został wyposażony w 3 GB RAM i ma Androida 11 w wersji Go, podczas gdy model Y15A oferuje 4 GB RAM i „pełnoprawnego” Androida 11.

Vivo Y15A został wyceniony na 7999 pesos filipińskich (równowartość ~645 złotych), zaś Vivo Y15S na 1899000 rupii indonezyjskich (~540 złotych).