Vivo Y76s 5G ma aparat 50 Mpix oraz ładowanie 44 W i kosztuje niewiele ponad 1000 złotych

Vivo jest zdecydowanie najciekawszym producentem z wszystkich czterech marek, nad którymi pieczę sprawuje BBK Electronics, ponieważ wydaje bardziej zróżnicowane urządzenia niż pozostała trójka. Vivo Y76s 5G to najnowsza pozycja w jego ofercie. Jak sama nazwa wskazuje, obsługuje ona sieć piątej generacji, jednak to nie wszystko, co oferuje.

Reklama

Vivo często wprowadza na rynek kolejne smartfony ze średniej półki cenowej. Ostatnio światło dzienne ujrzał Vivo V23e z aparatem przednim o rozdzielczości 50 Mpix, a jeszcze wcześniej do Polski trafiły Vivo Y33s oraz Vivo Y21s, które kosztują mniej niż 1000 złotych.

Specyfikacja Vivo Y76s 5G

Vivo Y76s 5G został wyposażony w 6,58-calowy wyświetlacz z matrycą IPS LCD o rozdzielczości Full HD+, która odświeża obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz, podczas gdy dotyk jest próbkowany już z częstotliwością 180 Hz.

Reklama

Vivo Y76s 5G (źródło: GSMArena)

Ekran cechuje się wcięciem w kształcie kropli wody, w którym zamontowany został 8 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo. Na panelu tylnym znajduje się natomiast wyspa z dwoma: główny ma matrycę 50 Mpix, natomiast drugi 2 Mpix i służy do zdjęć makro. Niestety, zabrakło aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym.

Smartfon jest napędzany przez procesor MediaTek Dimensity 810, który w jest wspierany przez 8 GB RAM. Pamięć wbudowana ma z kolei pojemność od 128 GB do 256 GB (w zależności od konfiguracji) i można ją rozszerzyć nawet o 1 TB przy pomocy karty w formacie microSD.

Ponadto Vivo Y76s 5G ma czytnik linii papilarnych na prawej krawędzi, złącze audio Jack 3,5 mm oraz port USB-C. Całość jest zasilana przez akumulator o pojemności 4100 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania o mocy 44 W.

Cena Vivo Y76s 5G

Smartfon na tę chwilę jest dostępny jedynie w Chinach w cenie 1799 juanów (równowartość ~1125 złotych) za wersję 8 GB/128 GB. Wariant 8/256 GB został zaś wyceniony na 1999 juanów (~1255 złotych).

Obecnie nie ma informacji, czy Vivo Y76s 5G trafi do sprzedaży również na innych rynkach.