Teclast T30 Pro – na taki tablet aż miło popatrzeć

Segment tabletów, mimo że wciąż żywy, nie jest już tak ciekawy, jak kiedyś. Dzieje się na nim zdecydowanie mniej niż przed laty i coraz trudniej znaleźć godny uwagi model. Teclast T30 Pro można jednak do takich zaliczyć.

Specyfikacja Teclast T30 Pro

Nie jest to całkowicie nowy model, a jedynie nieco podrasowana wersja tabletu Teclast T30, który miał swoją premierę ponad rok temu. Mimo upływu czasu, właśnie dzięki poprawkom specyfikacji, może spełnić oczekiwania wielu użytkowników. Szczególnie że można do niego podpiąć klawiaturę (za pomocą złącza magnetycznego) i stworzyć całkiem wydajną maszynę do pracy oraz rozrywki.



Skoro poruszyliśmy kwestię wydajności, to wypada od razu przejść do konkretów. Zapewni ją procesor MediaTek Helio P70, który składa się z czterech rdzeni ARM Cortex-A73 i czterech ARM Cortex-A55 oraz układu graficznego ARM Mali-G72, a do tego jest produkowany z wykorzystaniem 12-nm procesu technologicznego. W AnTuTu „wykręca” ~180 tysięcy punktów, co jest bardzo dobrym wynikiem.

Specyfikacja Teclast T30 Pro obejmuje także 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.1, co dodatkowo powinno pomóc w zapewnieniu płynnej i szybkiej pracy. Tablet działa na Androidzie 10 i jest zasilany przez akumulator o pojemności 8000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania Pump Express 2.0 przez port UBS-C. Według deklaracji producenta, bateria ma zapewnić nawet do 11 godzin oglądania wideo online.



Specyfikacja Teclast T30 Pro obejmuje również wyświetlacz IPS o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1920×1200 pikseli z filtrem niebieskiego światła i powłoką oleofobową, zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców. Do tego jest też czujnik światła i zbliżeniowy.

Ponadto tablet oferuje jeszcze modem LTE (nano SIM) z obsługą VoLTE, slot na kartę microSD, głośniki SWEET trzeciej generacji, zapewniające dźwięk stereo, dwuzakresowe WiFi i GPS oraz aparat o rozdzielczości 8 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie. Nie zabrakło też 3,5 mm złącza słuchawkowego.

Cena Teclast T30 Pro

Cena Teclast T30 Pro nie jest jeszcze znana, ale tablet ten będzie można kupić m.in. na AliExpress i Amazonie. Jeśli jesteście zainteresowani, sprawdzajcie co jakiś czas, czy jest już tam dostępny (aktualnie nie jest).

